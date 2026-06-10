Adiós al párpado caído: el truco del “delineado invisible” para abrir la mirada después de los 50

Con el paso de los años, los párpados pueden perder firmeza y dar al rostro una apariencia más cansada. Sin embargo, existe un sencillo truco de maquillaje que está ganando popularidad entre las mujeres mayores de 50 años por su capacidad para rejuvenecer la mirada sin procedimientos invasivos. Se trata del “delineado invisible”, una técnica discreta que ayuda a abrir visualmente los ojos y aportar un efecto más fresco y luminoso en cuestión de minutos. Si quieres hacerlo en tu casa, te enseñamos cómo.

Cómo hacer el "delineado invisible". paso a paso

Uno de los secretos de este maquillaje está en que el trazo comienza a partir de la mitad del ojo y se extiende hacia la esquina exterior, tanto en la parte superior como en la inferior de las pestañas. Además, no se trata de una línea rígida o demasiado marcada, sino de un delineado suavemente difuminado que aporta profundidad y crea un efecto visual de ojos más expresivo de forma natural. Puedes hacerlo con un lápiz o sombra siguiendo el procedimiento:

Utiliza un delineador en lápiz o gel de color negro o café oscuro.



Levanta ligeramente el párpado y aplica el producto entre las pestañas superiores, rellenando los espacios vacíos.

Evita trazar una línea visible sobre el párpado; la idea es que el delineado quede oculto entre las raíces de las pestañas.

Repite el proceso a lo largo de toda la línea superior para dar mayor densidad a las pestañas.

Finaliza con una capa de máscara para potenciar el efecto de una mirada más abierta, definida y rejuvenecida.

Cómo cuidar tu rostro después de los 50 para que luzca más joven

Si quieres lucir más joven después de los 50 años, puedes adoptar una serie de hábitos respaldados por expertos en cuidado de la piel, belleza y salud. De acuerdo con Mayo Clinic, mantener una rutina adecuada de bienestar no solo ayuda a mejorar la apariencia física, sino que también contribuye a preservar la salud y la vitalidad con el paso del tiempo. Estos son algunos de los pasos más recomendados para conservar una apariencia fresca y saludable:



1. Limpieza: el paso que nunca debe faltar: Una buena rutina siempre comienza con una limpieza adecuada. En esta etapa de la vida, lo ideal es elegir productos suaves que, además de eliminar impurezas, ayuden a conservar la hidratación natural de la piel y aporten ingredientes que la protejan del desgaste diario.

Mujer con piel cuidada|Canva