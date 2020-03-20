Estos fueron los artistas que brillaron en la alfombra verde de Spotify Awards con sus increíbles outfits.

La noche de ayer se llevó a cabo por primera vez los Spotify Awards, evento al que fueron invitados varios cantantes que se han apoderado de las listas musicales de tendencia. Fue así que los artistas brillaron en la alfombra verde con sus outfits.

Entre los artistas más esperados eran los reguetoneros Karol G, J Balvin y Bad Bunny, quienes fueron de los más aplaudidos desde que llegaron a la alfombra. Pero, en general, no sólo dejaron claro que cuentan con un gran talento artístico, sino también tienen un gran gusto por la moda, según lo que dejaron ver.

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Karol G

La reguetonera colombiana decidió utilizar un body de piel color negro que combinó con un vestido largo estampado con personajes de anime; este tenía una gran abertura en un costado, por lo que dejaba al descubierto el largo de su pierna, mientras que su larga cabellera la dejó libre.

J Balvin

Estamos acostumbrados a ver al reguetonero con outftis extravagantes y coloridos, sin embargo, en esta ocasión sorprendió con su look monocromático, pues sólo ocupó el color azul en diferentes tonalidades. Su look también lo hizo lucir serio pero elegante, pues se componía de un traje que acompañó con un suéter de cuello alto.

Bad Bunny

Por su parte, el cantante boricua prefirió ocupar tonos oscuros en su outfit, el cual se componía con un paliacate negro, gabardina negra de piel y un pantalón del mismo color, al igual que sus lentes, un accesorio que nunca le puede faltar.

Danna Paola

La mexicana se ha convertido en todo un ícono de la moda y, en esta ocasión, no perdió su glamour, pues llegó con un diminuto short color rosa y un blazer de la misma tonalidad. Cada uno tenía detalles de pedrería que la hacían resaltar. Algo que llamó la atención fueron los altos tacones blancos que combinó con calcetas largas de color rosa.

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