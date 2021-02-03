Aristeo Cázares mandó un cariñoso beso a Carolina Mendoza en Exatlón y ella lo comparte en redes sociales.

A lo largo de cuatro temporadas, Exatlón México se ha convertido en el programa deportivo número uno de la televisión mexicana.

Y es que además de mostrar un buen desempeño, los atletas crean vínculos muy cercanos, tales como Aristeo Cazares y Carolina Mendoza que presumen una conexión inigualable.

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Hay que recordar que, hace un tiempo, salieron a la luz varias especulaciones sobre que Aristeo Cázares y Mariana Ugalde tenían algo más que una amistad, debido a la comunicación que se percibía entre ellos; sin embargo, Carolina Mendoza es aquella chica quien realmente se adueñó del corazón de uno de los líderes del conjunto de los Titanes.

Además, para el ganador de la segunda temporada de Exatlón México, seguir en la competencia no ha sido muy sencillo en las últimas semanas, pues desde la partida de su hermano y de Carolina, se ha visto afectado, lo cual repercute en su rendimiento.

Por tal motivo, Aristeo Cázares la recordó con cariño y le dedicó un beso. Durante su participación de ayer, el atleta ganó el punto final en la Batalla por la Fortaleza, dando a los Titanes un punto más y el triunfo definitivo.

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Y, al término de esto y como parte de su festejo, miró hacia la cámara y envió un tierno beso que quedó grabado en el corazón de Carolina Mendoza, quien no tardó en compartir ese momento a través de su cuenta oficial de Twitter.