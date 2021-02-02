Exatlón: Los dos atletas de Titanes que para Pascal Nadaud son los menos queridos en su equipo.

Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes cada vez están más cerca de batirse en la gran final por la copa. Y es que, tus concursantes favoritos, ya se preparan para regalarte un espectacular duelo en las playas de República Dominicana.

Millones de televidentes ya tienen a sus participantes predilectos para ganar está aventura; sin embargo, los atletas también tienen sus apuestas.

Tal es el caso de Pascal Nadaud, quien recientemente confesó que cualquier atleta podría ganar a excepción de Carmelita Correa y Mauricio López.

Para ‘Blue Viper’ existen hombres y mujeres muy poderosos, por lo que sus mencionados rivales del equipo rojo, no serían ningún impedimento para llegar a la final.

No es la primera vez que, el jugador de Rugby, lanza contundentes opiniones que dividen la opinión de los usuarios de las redes sociales. Recordemos que, en su momento, Pascal generó fuertes críticas por enfrentar a su compañera Cecilia Álvarez ‘Wushu’.

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Ellos son los favoritos para ganar Exatlón: Titanes vs Héroes

El comentario de Pascal Nadaud, sobre quien llegaría a la final del programa deportivo, generó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales.

Y es que, algunos internautas, confesaron que entre sus concursantes predilectos para llegar a la última semana de Exatlón son Mati Álvarez, Aristeo Cazares, Evelyn Guijarro Pato Araujo y Cecilia Álvarez Wushu.

Recordemos que, en esta edición de Exatlón, llegaron grandes atletas para obtener la gloria; sin embargo, solo un hombre y una mujer están destinados a levantar el trofeo más esperado por los televidentes.

Por lo pronto, tus atletas se mantienen entrenando para salir a dominar cada uno de los circuitos de la competencia deportiva más querida por los mexicanos.

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