Exatlón: Héroes reaccionan a la apuesta de Mati Álvarez y Carmelita Correa en la Batalla por la Supervivencia.

En Exatlón: Titanes vs Héroes, las emociones se viven al límite, tanto que los seguidores se enteran de todo lo que sucede en las tierras y playas más demandantes de la televisión, especialmente ahora que el programa deportivo se acerca a su etapa más decisiva.

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Una de ellas fue una apuesta entre dos participantes del equipo rojo, Carmelita Correa y Mati Álvarez, quienes apostaron por saber quién derrotaba a Casandra Ascencio durante el circuito de La Batalla de Supervivencia, mismo que perdieron los Titanes y en consecuencia se tuvo que ir Ana Lago eliminada.

Héroes y Titanes se enfrentaron para poder permanecer unidos una semana más, por lo que Mati y Carmelita optaron por hacer esto más interesante, apostar a que le ganarían a la basquetbolista y líder de los azules.

Estos hechos salieron a la luz cuando en el equipo de Héroes comentaban lo sucedido en la pista, luego de haberle ganado a sus rivales.

Saliste furiosa, le ganaste a Mati y le ganaste a Zudi que, “según”, son las más fuertes de allá

Fueron las palabras con las que las integrantes del equipo azul festejaron la gran participación que tuvieron y el hecho de no tener que ir al duelo de eliminación.

Me puede ganar en todo lo demás, pero en lodo, jamás

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Con estas palabras, Casandra Ascensio se burló de las integrantes del equipo contrario, haciendo énfasis en que ella ganó las pruebas, siendo la jugadora más valiosa para su equipo y la que más puntos mantiene de cara a la recta final de la competencia.

