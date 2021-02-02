El equipo de Titanes peleó hasta el último aliento y consiguió ganar la batalla por la Fortaleza en Exatlón.

La semana número 23 de Exatlón: Titanes vs Héroes inició con cardíacos duelos que dejaron ver el maravilloso rendimiento de tus atletas favoritos.

Los equipos rojo y azul salieron a trepidantes circuitos para demostrar sus habilidades deportivas, mismas que adquirieron con esfuerzo, constancia y mucha dedicación.

BATALLA POR LOS EXAPOINTS

Los concursantes pelearon por 5 mil Exapoints intercambiables por increíbles productos de la Exa Store. Héroes y Titanes dejaron el corazón en la contienda, demostrando que merecen continuar en la competencia más demandante de la televisión.

El equipo rojo arrasó en el marcador, pues anotó sus 10 puntos gracias al match point de Pato Araujo.

Por su parte, el equipo azul se quedó con 4 puntos, mismos que no fueron suficientes para obtener la victoria.

Mati Álvarez demostró gran entusiasmo por ganar la contienda y por el nuevo apodo que le puso Antonio Rosique. Y es que, la máxima autoridad nombró a la campeona de la tercera temporada de Exatlón como ‘007 GoldenEye’, sobrenombre que puso muy feliz a la poblana.

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BATALLA POR LA FORTALEZA

El duelo por la Fortaleza dio inicio con la energía de todos los participantes, quienes pelearon hasta el último momento para obtener las comodidades de la villa.

Héroes defendieron y Titanes dejaron hasta el último aliento en la pista para abandonar el campamento.

El duelo inició con una reñida batalla entre Pato Araujo y Keno Martell, siendo el futbolista el campeón de la primera ronda.

Una lesión de Jazmín Hernández también se sucitó en este capítulo; sin embargo, 'Rugby Girl' superó con éxito su golpe en el tobillo a los pocos minutos de caer al suelo.

Tras una intensa competencia, la batalla por la fortaleza se definió en una carrera de relevos.

Por el equipo rojo corrieron Zudikey Rodriguez y Heliud Pulido, mientras que por el equipo azul corrieron Casandra Ascencio y Christian Anguiano.

Titanes obtuvo la victoria y las comodidades de la villa gracias a la maravillosa dupla de 'Black Force' y 'La Gacela Rodríguez'.

Heliud Pulido se convirtió en el jugador más valioso de la competencia, pues ganó tres carreras incluyendo el punto de la victoria.

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