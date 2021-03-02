Exatlón: Oscar Cano recuerda su pelea con Pascal Nadaud y lanza contundente indirecta en redes sociales.

La semana número 27 de Exatlón: Titanes vs Héroes inició con un aire melancólico para el equipo azul. Y es que los atletas enfrentaron dolorosas noticias que se vieron reflejadas en recientes competencias del reality show.

Primero, Casandra Ascencio sufrió una contundente fractura en el pie derecho que puso en riesgo su estadía dentro de la cuarta temporada de Exatlón.

‘MVP’ no salió a jugar al Exaball, por lo que integrantes de su equipo, no tuvieron el mismo desempeño. Titanes demostró su supremacía y se llevaron los 5 mil Exapoints.

Además, los Héroes perdieron la batalla por la fortaleza, en un momento donde requieren sentirse descansados rumbo a la gran final.

Los atletas iniciaron una de las peores semanas en lo que va de la competencia, pues también se enfrentaron a la dolorosa partida de Pascal Nadud.

Recordemos que, ‘Blue Viper’, abandonó las tierras de República Dominicana tras batirse en una trepidante batalla por la permanencia contra Javi Márquez y Dan Noyola.

Y, aunque integrantes del equipo azul vivieron con nostalgia la salida del capitán de rugby, otros exparticipantes de Exatlón se mostraron felices por la eliminación de Pascal Nadaud.

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Oscar Cano lanza contundente indirecta a Pascal Nadaud tras salir eliminado de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Oscar Cano, quien participó en la primera temporada de Exatlón, lanzó fuerte comentario contra el capitán de rugby Pascal Nadaud.

Y es que, el actor de telenovelas, escribió un comentario relacionado a la lesión de ‘Blue Viper’ en la espalda. Recordemos que el jalisciense corrió en el duelo de eliminación con una dolencia que no le permitió dar su máximo esfuerzo.

“¿Y esta vez quién (sic) fue la lesión de Pascal, según Rosique?”, escribió Oscar Cano debajo de una foto de Pascal en Instagram.

Recordemos que el artista protagonizó múltiples peleas con Doris del Moral, Antonieta Gaxiola y Pascal Nadaud en la primera temporada de Exatlón.

Por si fuera poco, el actor de melodramas sostuvo contundentes enfrentamientos con el seleccionado nacional de rugby. En su momento, Pascal también sufrió una lesión, una semana antes de su salida y no corrió en ninguno de los circuitos.

Sin embargo, ‘Blue Viper’ "le adjudicó los males del equipo" a Oscar Cano. En ese momento, millones de personas votaron por su atleta menos favorito, dejando a Pascal Nadaud fuera de la primera edición de Exatlón.

En esta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes, el actor mexicano abrió la herida nuevamente y no dudó en lanzar fuerte indirecta contra su eterno rival.

Por si fuera poco, Oscar Cano se llevó un gran número de críticas, pues internautas condenaron sus burlas a la lesión del querido capitán del equipo azul.

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