Exatlón: Pascal Nadaud se despide de las tierras y playas más demandantes de la televisión.

Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes saben que el nivel de competencia es cada día más complicado y que la primera meta que tienen es seguir una semana más juntos para llegar a la etapa final.

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Una vez más, el público votó y decidió darle una medalla que es una vida extra a los integrantes del equipo rojo, Mati Álvarez y Heliud Pulido, quienes fueron los ganadores por tercera semana consecutiva.

Con los hombres azules y las mujeres rojas en riesgo, los atletas salieron a entregar todo en la Batalla por la Supervivencia. Desde la primera ronda, Titanes tomaron ventaja de la mano de Pato Araujo.

Esa misma ventaja ya no la pudieron revertir los Héroes a lo largo de las rondas, por lo que tres hombres azules tuvieron que enfrentar el Duelo de la Eliminación.

Los primeros dos seleccionados que tuvieron que refrendar su lugar en Exatlón: Titanes vs Héroes, fueron Dan Loyola y Javier Márquez, junto con Pascal Nadaud, quien pidió ser el tercer integrante del Duelo de la Eliminación, pues quiere poner a prueba su cuerpo y sus habilidades.

Con cinco vidas cada uno, Pascal Nadaud, Dan Loyola, y Javier Márquez salieron a refrendar su lugar en la competencia.

Con los resultados en su contra, Pascal Nadaud tuvo la oportunidad de usar su medalla que ganó a lo largo de la competencia; sin embargo, la respuesta fue negativa y salió a jugarse su permanencia frente a Javier Márquez.

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Al final, todo terminó para el capitán de la Selección Mexicana de Rugby, quien perdió su última vida frente a su compañero Javier Márquez.

