Exatlón: Las malas noticias llegan al equipo de Héroes de cara a la recta final del reality show. ¿Será definitivo?

Las emociones se encuentran a tope en la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes; sin embargo, el equipo azul no se encuentra pasando por sus mejores momentos, pues ayer tuvieron que despedir a Pascal Nadaud, quien era uno de los elementos más fuertes, pero que lamentablemente sufrió una lesión en la espalda baja.

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Pero, las malas noticias para los Héroes no han terminado, ya que la líder del equipo y que más puntos tiene, Casandra Ascencio, tuvo que ser trasladada al hospital para ser revisada, así lo anunció Antonio Rosique.

Atención México, primero reporte médico en el circuito, Casandra Ascencio del equipo de los Héroes, MVP, ha sido llevada al hospital para revisión médica, presenta dolor en un pie

Por el momento no se tienen más noticias sobre el estado en el que se encuentra la basquetbolista mexicana, quien ha sido un referente del equipo azul desde su participación en la tercera temporada y ahora lo ha confirmado en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Por lo que tener fuera de competencia tan solo unos días a Casandra Ascencio es una ausencia sumamente importante para los Héroes, ya que la gran mayoría de los puntos que hace el equipo son resultado de su talento.

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Además, recordemos que es la rival que más resistencia y circuitos le ha ganado a Mati Álvarez, quien es la mujer más fuerte del equipo de los Titanes.

Hasta ahora no se ha dado a conocer el momento en que pudo salir lastimada, pero todo parece indicar que fue durante una de sus participaciones en el Duelo por la Supervivencia, en donde el equipo azul perdió, por lo que sufrieron la salida de uno de sus integrantes.

