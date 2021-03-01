Exatlón: ¿Por qué Casandra Ascencio eligió a Pascal Nadaud y no a Christian Anguiano para el reto de eliminación?

Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes están a punto de entrar a la recta final de la contienda. Poco a poco, las tierras de República Dominicana comienzan a quedarse con menos participantes y a sentir el éxito de solo algunos cuantos finalistas.

El día de ayer, el equipo azul vivió un doloroso momento que fue sintonizado por millones de televidentes en casa. Y es que, los Héroes, se enfrentaron a la dolorosa partida del capitán de rugby Pascal Nadaud.

‘Blue Viper’ se batió en un intenso duelo de eliminación contra sus compañeros Javi Márquez y Dan Noyola. Además, el concursante dejó el corazón en el circuito tras sufrir un intenso dolor en la espalda.

Y es que, muchos admiradores del reality show, se preguntaron por qué Casandra Ascencio eligió a Pascal Nadaud para luchar por su estadía. Recordemos que la basquetbolista salvó a su novio Christian Anguiano de enfrentarse con sus compañeros y abandonar las playas de Exatlón.

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La razón por la que Casandra Ascencio mandó a Pascal Nadaud a duelo de eliminación de Exatlón

Casandra y Pascal crearon una sólida relación amistosa en esta cuarta temporada del reality show. Los atletas se hicieron amigos desde el primer momento en que se conocieron, pues ambos son líderes, bondadosos y poseen un enorme corazón de oro.

Sin embargo, en el reciente duelo de eliminación, ‘MVP’ decidió salvar a su novio Christian Anguiano. Recordemos que, ‘Soldado Luchador’, se convirtió en un apoyo incoldicional para la basquetbolista en esta cuarta edición del programa.

Casandra Ascencio busca llegar a la final de la mano con sus seres queridos y quien mejor que Christian Anguiano para acompañarla hasta la última semana del reality show más demandante del mundo.

La querida tapatía está utilizando todos sus recursos para no quedarse sola rumbo a la esperada final de Exatlón: Titanes vs Héroes. Además, ‘Yomi’ también posee una medalla que podría ceder a Casandra en caso de batirse en futuros duelos de eliminación.

Por lo visto, ‘MVP’ está sacando sus mejores estrategias para levantar la brillante copa en esta cuarta temporada del programa más querido por los mexicanos.

Y aunque no tiene ninguna rivalidad con Pascal Nadaud, Casandra Ascencio sabe que es mejor contar con el apoyo y compañía de su novio en los últimos días de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Recordemos que, la atleta especializada en básquetbol está en busca de vencer a su eterna rival Mati Álvarez en el último día de la competencia. Cas está haciendo uso de sus mejores estrategias para coronarse campeona en la rama femenil y no tiene problema con enviar a sus amigos más queridos al duelo de eliminación.

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