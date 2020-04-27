Grupo Modelo, ejemplo de cómo afrontar la crisis.

Ante esta situación, empresas como Grupo Modelo, han hecho frente a la contingencia con solidaridad y respaldo a México y a la gente que las ha hecho grandes a través de la historia.

Grupo Modelo siempre ha incluido planes y acciones sociales dentro de sus actividades anuales; sin embargo, en esta pandemia, la empresa cervecera ha dado un freno de mano a todas sus actividades de comunicación de sus productos, para abrir paso a iniciativas de peso en la sociedad, divididas en dos grandes grupos: Acciones sociales y acciones económicas.

Acciones sociales:

Donaciones a la Cruz Roja Mexicana: otorgaron materiales de protección a la Cruz Roja Mexicana para que continúen en su lucha en la primera línea de batalla.

Donación de Gel Antibacterial al IMSS: entregaron 330,000 botellas de gel antibacterial al IMSS para la lucha contra el COVID-19.

Donación de Pipas de Agua: una vez a la semana, está haciendo llegar 200,000 litros de agua en la CDMX para los mexicanos que más lo necesitan.

Donación de Botellas de agua: han hecho llegar a manos mexicanas más de medio millón de botellas de agua.

Ampliación del INER: con la intención de duplicar la capacidad de atención a pacientes que sufren de COVID-19, Grupo Modelo instaló una clínica móvil en las instalaciones del INER.

Corona Challenge: Los mexicanos tenemos grandes ideas y cuando se trata de ayudarnos tenemos las mejores. Por ello, abrió sus redes para escucharlas y hasta el momento han recibido más de mil ideas para ayudar en estos momentos difíciles.

Acciones económicas:

Ayuda a un restaurantes de México: apoya a miles de restaurantes en estos tiempos difíciles, creando un cupón de regalo donde la marca Stella Artois duplicará el monto del cupón tanto para el consumidor como para el restaurante, para cuando sea momento de volver a reunirnos esos lugares.

Creación del concepto Cinema Artois: llevan el cine a la casa de cientos de mexicanos, proyectando películas en muros para que puedan disfrutarlas desde su ventana o balcón, creando una nueva forma de experimentar el cine quedándose en casa.

Tiendita Cerca: Miles de tenderos han sido ayudados por Modelo a acercar sus productos a sus clientes a través de tienditacerca.com que permite tener un directorio de tiendas con entrega a domicilio.

Donadores de Horas: crearon una plataforma en la que puedes ayudar a tu manera. Donadores de horas es una iniciativa donde puedes donar tu tiempo para ayudar a los mexicanos que más lo necesitan.

Con estas acciones, Grupo Modelo ha enfrentado la crisis desde una perspectiva diferente: la humana. De dicho plan de acción se han beneficiado miles de mexicanos, que esperan contar con mayores auxilios, de otras empresas; Modelo ya puso el ejemplo.

