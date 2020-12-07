El experimentado periodista Jorge Zarza regresa a la televisión con la emisión Hechos Domingo.

La oferta informativa de TV Azteca sigue creciendo, por lo cual requiere del profesionalismo y la entrega de los grandes talentos de la comunicación, como el periodista Jorge Zarza, quien regresa a la televisión con el noticiero Hechos Domingo.

El presentador de noticias, que es uno de los rostros más consolidados en el ambiente informativo, volverá a llegar a los hogares mexicanos con toda la información veraz y oportuna junto a un destacado equipo de comunicadores que mantendrá al país informado todos los domingos.

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En esta nueva emisión, Jorge Zarza estará acompañado de Sofía Bernal para los deportes y la conductora del programa Ventaneando, Linet Puente, quien será la encargada de la información de los espectáculos.

El regreso del reconocido y experimentado periodista ha sido una de las buenas noticias que le pudo traer este año a los seguidores del trabajo de Jorge Zarza, quienes por años se informaron con él a través de las diferentes emisiones de Hechos.



Toda una vida en los medios

Jorge Zarza es uno de los periodistas más destacados del país, egresado de la escuela de periodismo Carlos Septién.

Con más de 25 años siendo parte de la familia de TV Azteca, donde inició como reportero del área de noticias en 1995; en 1999 fue elegido como presentador de Hechos, en su edición del mediodía.

Ha cubierto importantes eventos a nivel nacional e internacional, como la vista de Juan Pablo II a México, en 2002.

Jorge Zarza ha sabido ganarse un lugar privilegiado en la televisión mexicana como uno de los conductores más frescos y amables a la hora de informar, por lo que su regreso a la señal de TV Azteca ha causado gran expectativa y alegría entre sus admiradores.

Hechos Domingo inicia el próximo 13 de diciembre a partir de las 9:00 de la mañana por Azteca UNO.

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