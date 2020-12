Julián Gil reacciona ante la noticia del nuevo galán de su expareja y madre de su hijo, Marjorie de Sousa.

El actor Julián Gil ha tratado de darle la vuelta a los múltiples problemas que ha tenido con su expareja y madre de su hijo, la actriz Marjorie de Sousa; sin embargo, sigue siendo vinculado a ella.

Es por ello, por lo que ahora que se dio a conocer que la actriz de telenovelas está estrenando romance, el galán argentino fue cuestionado al respecto, sobre todo porque la custodia de su hijo está completamente a cargo de Marjorie de Sousa.

Sobre el tema, Julián Gil se mostró muy cauteloso con sus palabras y solo atinó a decir que está “contento” con esta nueva relación que tiene su expareja.

Además, abundó que Marjorie de Sousa tiene todo el derecho a ser feliz como él lo está siendo con su novia Valeria Marín, con quien se encuentra celebrando 10 meses de tórrido romance.

Estas declaraciones contrastan con las que realizaba hace tiempo Julián Gil mientras mantenía una disputa legal con la mamá de su hijo por la custodia del menor, a quien no puede ver desde hace tiempo.

Ahora que Marjorie de Sosa consiguió la patria potestad del hijo de ambos, el actor protagonista de telenovelas aseguró tajantemente que ya no está dispuesto a pelear más por la situación.

"¿Y apelar? ¡No! La que tiene que apelar a su conciencia es la mamá de Matías, no soy yo. Marjorie no tuvo la figura paterna en su vida, ella no tiene por qué repetir eso con su hijo”, declaró el actor sobre el asunto.



El nuevo amor de Marjorie de Sousa

Sobre el hombre con el que Marjorie de Sousa está estrenando relación, se trata del empresario mexicano Vicente Uribe.

Aunque en un inicio se dijo que el galán de la actriz venezolana era un hombre casado, fue él mismo quien confirmó que desde el año 2018 está divorciado, por lo que puede disfrutar libremente del amor junto a la también cantante.

