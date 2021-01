Mati Álvarez rompió en llanto tras difícil momento en las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Los rojos volvieron a perder un duelo en las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes, luego de las polémicas que han enfrentado recientemente, hecho que causó frustración en varios de sus atletas, tal es el caso de Mati Álvarez.

Sin embargo, en el programa del jueves 13 de enero, el equipo se mostró más unido y aunque no ganó, logró remontar y dar una batalla más dura para los azules.

Al respecto, los atletas de Titanes aseguraron que en esta ocasión lo que ocurra con el equipo será un tema compartido.

“Si ganamos, ganamos como equipo y si perdemos, perdemos como equipo”, afirmó Zudikey Rodríguez.

Asimismo, otros más de los atletas detallaron que pese al resultado, están satisfechos de ver cómo pudieron emparejar el marcador.

No obstante a ello, los rojos externaron su preocupación por la reacción de Mati Álvarez, quien rompió en llanto por no poder dar el punto de la victoria a su equipo.

Al respecto, Carmelita aseguró que considera que Mati Álvarez es una de las jugadoras más fuertes de Exatlón, por lo que le llamó la atención su reacción al final de la Batalla Colosal.

“Al terminar el juego, ella se puso un poco triste, porque de verdad quería salir de aquí”, afirmó.

Sobre el motivo de tristeza, Mati Álvarez destacó que sintió mucha frustración de no lograr su cometido.

“Salí con esa garra de quererlo ganar, lo anhelaba tanto que por eso me dolió tanto, porque lo tuve en mis manos, llegué y metí las canastitas y cuando tuve el cubo, no sé qué me pasó”, afirmó.

Asimismo, Mati Álvarez destacó que le molestó más que esta vez no siguió a su instinto: “Escuché a mi equipo. Si no hubiera pasado esto, no sabría cómo modificar en el momento que me llegue a pasar, ahorita ya no me va a pasar”, concluyó.

