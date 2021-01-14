Exatlón: Circula en redes sociales que Doris del Moral es familiar del conductor Antonio Rosique.

Luego de que en redes sociales se desatara el rumor de que la atleta del equipo Héroes de Exatlón, Doris del Moral, es familiar del conductor Antonio Rosique, ahora todo ya ha quedado aclarado.

El asunto comenzó cuando varios internautas que dan seguimiento a Exatlón comenzaron a señalar que entre la atleta y comentarista había una relación de sangre debido a que afirmaban que había una gran relación.

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Las suposiciones se hicieron más fuertes luego de que se pusiera puntual atención al hecho de que la atleta comparte el apellido con el conductor, ya que su nombre completo es Doris del Moral Rosique.

Debido a esta situación, fue la propia cuenta de Twitter de Doris del Moral la que se encargó de aclarar los hechos y poner punto final a los comentarios equivocados al respecto.

“Doris y Antonio Rosique no tienen parentesco alguno, se conocieron hasta llegar a Exatlón. El mismo apellido no significa relación sanguínea”, se lee en un tuit publicado en el perfil verificado de la atleta.

Tras esta acción los señalamientos cesaron; sin embargo, aún hay quienes insisten en asegurar que hay un lazo familiar entre la atleta y el conductor de Exatlón.



¿Quién es Doris del Moral?

Es una atleta mexicana especializada en la disciplina de patinaje de velocidad que nació en Tabasco en 1995.

Lleva una extensa y exitosa carrera deportiva que inició a los 12 años, tiempo desde el que ha logrado ganar importantes reconocimientos por su aporte al deporte nacional y de su estado.

Ahora, destaca en Exatlón gracias a su destacada participación en el programa al que se incorporó en octubre de 2020 como integrante del equipo de los azules.

Su disciplina y acertadas participaciones han hecho de Doris del Moral una de las participantes más populares de la actual temporada del reality deportivo.

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