Desmienten la agresión que sufrió Zudikey Rodríguez a manos de Ana Lago en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Una de las rivalidades de Exatlón: Titanes vs Héroes que recientemente salió a la luz, es la que sotienen Zudikey Rodríguez y Ana Lago.

Y es que la velocista dio a conocer que fue víctima de una agresión de la gimnasta; sin duda, un hecho que causó polémica y sorpresa entre los seguidores de la emisión de Azteca UNO, quienes en las recientes horas lo desmintieron con un video.

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Hay que recordar que Zudikey Rodríguez mencionó que había notado como Ana Lago y Heliud Pulido marcaron su distancia con el resto de los rojos, lo cual en un principio no entendió; sin embargo, tras la agresión que sufrió decidió hacer lo mismo.

En aquella ocasión Jenny, hermana de Zudikey, ganó una medalla, por lo que la velocista intentó animar a Ana Lago, pero ésta la empujó, aunque los fieles seguidores revelaron que dicha agresión nunca existió.

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En las imágenes, Ana Lago solo levanta una mano y la choca con Zudikey, no obstante, parece que a Rodríguez esto significó un desprecio y un ataque hacía su persona.

