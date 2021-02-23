Mau y Ricky llegan a La Voz Kids para apoyar al talento juvenil del país.

El inicio de una nueva temporada de La Voz Kids ya tiene fecha de estreno, estamos hablando del lunes 22 de marzo del 2021, donde los niños y jóvenes de todo el país se pondrán a prueba para intentar conseguir que la silla de los coaches gire y se queden con su voz.

Mauricio (Mau) Alberto y Ricardo (Ricky) Andrés Reglero Rodríguez nacieron en Caracas, Venezuela, son hijos de la cineasta Marlene Rodríguez y del cantautor Ricardo Montaner.

Los hermanos de apellido Montaner se integran a las sillas de coaches más importantes del mundo para asesorar a los jóvenes del país con su gran talento.

Mau y Ricky es un dúo musical venezolano de pop latino y reggaetón, desde sus inicios en 2017 ha captado la atención internacional con canciones multiplatino como “Desconocidos” junto a Manuel Turizo y Camilo, haciendo notoriedad en las listas de popularidad en México y el mundo.

Fueron nominados en los Premios Grammy Latinose 2017 en la categoría Mejor Artista Nuevo y Canción del Año. En 2019, fueron elegidos por Youtube como el único acto latino en ser parte de “Artist On The Rise”.

Han sido galardonados con el Premio Carlos Gartel a “Canción del Año” por “Sin querer queriendo” junto a Eli.

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