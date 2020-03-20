Moderatto estuvo presente en los premios Spotify Awards y la banda nos platicó como les ayuda la plataforma.

Moderatto estuvo presente en la primera edición de los premios Spotify Awards que se realizó la semana pasada en el Auditorio Nacional, en donde nos platicaron la evolución que han tenido desde sus inicios a mediados de los años ochenta y ahora el paso que han dado a las plataformas digitales.

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Desafortunadamente todo está en base a los números, pero lo que festejamos hoy es la diversidad de los géneros que existen en una plataforma, así que nos permite que nuestra música llegue a cualquier parte del mundo de una manera muy rápida. Eso nos encanta a nosotros y hemos ido viendo como es parte de la evolución en todos los aspectos del ser humano

No te pierdas los Spotify Awards muy pronto por Azteca Uno.

Para Moderatto el uso de estas plataformas ha sido de mucha ayuda, siendo ya una banda con muchos años de trayectoria, ahora no tiene que esperarse a sacar un álbum completo para seguir dentro del gusto de la gente y sobre todo seguir vigentes.

A nosotros no ha venido bien, creo que está increíble que hoy en día no es necesario publicar un álbum completo. Nos gusta que cuando quieres comunicar algo, publicar una canción, nos viene genial

La banda se ha convertido en un ejemplo de constante renovación en los últimos años, situación que les ha venido muy bien.

La verdad es mantenerse activos y lo que hemos hecho a lo largo de nuestra carrera es estar por la música tocando y tocando. Lo que más nos gusta es estar juntos, tocar, viajar y pasarla chido

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Moderatto por el momento no tiene pensado volver a hacer una colaboración con alguien del género urbano; solamente que la canción lo pida, ellos estarían en la mejor disposición de colaborar.