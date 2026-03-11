5 formas de usar borra de café en el rostro; tiene efectos anti edad, desinflama y aclara la piel

La borra de café cuenta con grandes beneficios para la piel, aportándole una apariencia hermosa al rostro ya que es un exfoliante natural, rico en antioxidantes, cafeína, tiene efectos antiinflamatorios, estimula la sangre e incluso disimula las celulitis. Es una forma natural de reducir manchas y darle una apariencia más joven y sana al rostro. Aquí te damos algunas ideas para que puedas usar este ingrediente y lo aproveches de la mejor manera.

¿Cuáles son las mejores mascarillas con borra de café?

Mascarilla aclaradora: Para hacerla necesitarás mezclar borra de café con miel y un poco de maicena. Una vez que integres todos los ingredientes deberás dejar reposar la mezcla unos minutos y posteriormente en el rostro lavado y muy limpio deberás aplicarla y dejarla al menos 20 minutos, después deberás enjuagar con agua fría y secaras con cuidado el rostro. Esta idea también es ideal para eliminar la apariencia de arrugas.

Mascarilla desinflamatoria: Para esta idea necesitarás mezclar borra de café con miel y aceite de oliva. Puedes hacer poca cantidad o por el contrario un poco más para compartir con más personas. Una vez que mezcles todos los ingredientes vas a dejar en el rostro (previamente limpio) 15 minutos y después enguajaras con agua a temperatura ambiente.

aceite de oliva|Crédito: Pexels

Mascarilla para tener firmeza en el rostro: Esta idea consiste en mezclar borra de café con una yema de huevo, deberás dejar en el rostro por al menos 15 minutos y después de ese tiempo tendrás que enjuagar muy bien con agua a temperatura ambiente.

Mascarilla exfoliante: Esta idea consiste en mezclar borra de café con aceite de coco hasta generar una pasta que esté muy espesa la cual pondrás en el rostro haciendo pequeños masajes circulares. Esto elimina impurezas y permite que se realice una limpieza profunda del rostro.

aceite de coco|Crédito: Pexels

Mascarilla para iluminar el rostro: Esta idea consiste en mezclar borra de café con yogurt hasta crear una mezcla muy espesa. Deberás dejarla actuar en el rostro por al menos 15 minutos y después enjuagar con agua a temperatura ambiente.

¿Cómo hacer borra de café?

Hacer borra de café es muy sencillo, deberás reutilizar el café usado y dejarlo secar de forma natural en el sol. Puedes guardar la cantidad que desees ya que sirve no solo para el rostro sino como repelente de insectos, neutraliza olores, es ideal para la jardinería y como fertilizante. Hoy en día la borra de café es de las favoritas de las personas por sus múltiples usos.