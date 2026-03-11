Si quieres iniciar el día con toda la energía del mundo... NO consumas estos alimentos

Toda la vida se ha escuchado que el desayuno es el alimento más importante del día. El mensaje es claro al indicar que se debe consumir sin falta y además con alimentos que realmente aporten algo beneficioso para el inicio y el resto del día. Por ello, estos alimentos están prohibidos si es que quieres un día productivo hasta el momento en que consumas tu siguiente comida.

¿Por qué se deben evitar estos alimentos en el desayuno?

Aunque es plausible tener algo en el estómago para funcionar de la mejor manera, consumir ciertos alimentos provocan altos picos de azúcar en la sangre, una lenta digestión y hasta sensación de cansancio a pocas horas de levantarse. Por ello se recomienda no afectar el rendimiento general del día, mejorar tu concentración y mantener los niveles de energía estables siguiendo estos consejos.

Embutidos y carnes ricas en grasas saturadas

Estos alimentos provocan que la digestión se haga lenta y pesada cuando son consumidos en exceso por la mañana. Por ello si se llega a consumir tocino, salchichas o jamón (embutidos o carnes procesadas) házlo con mucha moderación.

Jugos comerciales

En general este tipo de bebidas no se recomienda en absoluto, pues son demasiado fuertes en el nivel de azúcar que contienen. Por ello, siempre se animará a consumir algo natural y sin azúcares añadidas. El problema con estos productos es que ejercen una subida de niveles del azúcar que después genera un bajón similar, provocando cansancio y hambre.

Panes con harina refinada

Aunque en un análisis rápido no suena mal consumir estos panes, cuando son ultraprocesados, industrializados o fueron hechos con harinas refinadas se digieren rápidamente y no aportan casi nada de nutrientes. En ese sentido, estos alimentos también provocan hambre de manera rápida y la energía también se desgasta casi de inmediato.

Cereales con mucho azúcar añadido

Con estos específicos productos también ocurre el problema del exceso de azúcar. Aunque son presumidos como ideales para el desayuno incluso utilizando el gancho de comida para las infancias, consumirlos constantemente generan problemas por los altos niveles de azúcar que se provocan. Esto, como ya se comentó, provoca que el cansancio llegue muy temprano en el día.