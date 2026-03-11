El adiós al pelo largo: 5 estilos virales que transforman tu rostro al instante

Durante años, el pelo largo fue sinónimo de feminidad y elegancia. Sin embargo, las tendencias de belleza para la primavera 2026 marcan un cambio claro: los cortes más cortos, versátiles y con movimiento están ganando protagonismo.

Influencers, celebridades y estilistas coinciden en que los cortes de pelo corto no solo modernizan la imagen, sino que también pueden resaltar los rasgos del rostro de manera inmediata. Este giro en la estética capilar responde a una búsqueda de practicidad, frescura y personalidad.

Los estilos que dominarán la temporada priorizan la textura natural, los volúmenes ligeros y las líneas estratégicas que favorecen diferentes tipos de rostro. Según especialistas del sector, muchas personas están optando por despedirse del pelo largo para apostar por looks que aporten carácter y rejuvenezcan la apariencia.

5 cortes de pelo corto en tendencia para la primavera 2026

Estos son 5 de los estilos que dominan las tendencias actuales:



Bob italiano

Este corte se caracteriza por su longitud a la altura de la mandíbula y un acabado pulido con volumen natural. Es uno de los estilos más elegidos porque aporta sofisticación sin requerir demasiado mantenimiento. La estilista de celebridades Chris Appleton destaca que este corte enmarca el rostro y aporta una apariencia elegante y moderna.

Pixie texturizado

El clásico pixie regresa renovado con capas suaves que generan textura y movimiento. Es ideal para quienes buscan un cambio radical y práctico. La peluquera británica Sam McKnight señala que este estilo resalta los pómulos y aporta una imagen fresca y atrevida.

Shag corto

Inspirado en los años 70, este corte apuesta por capas desordenadas y flequillo ligero. Es perfecto para cabellos con ondas o textura natural, ya que genera volumen sin necesidad de demasiado peinado.

Bixie

La mezcla entre bob y pixie sigue siendo uno de los cortes más virales en redes sociales. Su longitud intermedia permite mantener cierta versatilidad mientras aporta un aire juvenil y moderno.

Bob con flequillo cortina

Este estilo combina la elegancia del bob con un flequillo abierto que suaviza los rasgos del rostro. Según el estilista español Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, este corte es ideal para quienes quieren cambiar su imagen sin perder naturalidad.

¿Por qué los cortes más cortos pueden favorecer más al rostro?

Los estilistas explican que los cortes más cortos pueden tener un efecto rejuvenecedor y estructurador del rostro. Al eliminar peso en el cabello, los rasgos faciales se vuelven más visibles y el volumen se puede distribuir estratégicamente.

La reconocida estilista Jen Atkin, fundadora de OUAI Haircare, señala que "un buen corte corto puede cambiar completamente la forma en que se percibe el rostro, resaltando la mandíbula, los pómulos y la mirada". Además, estos estilos suelen ser más fáciles de mantener y permiten experimentar con texturas, flequillos o peinados rápidos.