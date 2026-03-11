7 diseños de uñas coffin cortas: se ven más bonitas y sencillas de lo que crees

Aunque los diseños de manicure con punta almendrada son una de las tendencias más fuertes para marzo 2026, hay quienes prefieren probar otros estilos para darle una vista diferente a las manos. Y una de las estructuras que queda perfecto para hacer uñas sencillas, pero muy elegantes, es el estilo coffin corto, que se distingue por una terminación cuadrada ligeramente inclinada.

¿Cómo son las uñas coffin? 7 diseños que le favorecen a todas aunque son sencillas

Efecto ojo de gato con puntitos . Un estilo que veremos durante todo el año, son las "cat eye nails", es decir, las que están hechas con esmaltes magnéticos y se activan con la luz. Cuando se combina esta técnica con modelos de "polka dot", se obtienen resultados increíbles



Manicure francés mini en color rojo. Esta versión de diseños de uñas coffin actualiza el clásico francés a una versión minimalista. Para que quede reluciente, se puede cambiar el blanco por el rojo.

Punta coffin con la tendencia "latte" . Los manicures inspirados en tus bebidas preferidas son una apuesta infalible y el "efecto latte" lo demuestra. Juega con patrones distintos en cada dedo y te verás radiante.



Manicura francesa clásica con un toque de brillo. Si prefieres irte por lo seguro y ya sabes que la punta francesa original te favorece, adapta este modelo a un diseño de uñas coffin. Solo agrega piedritas brillantes en la parte inferior para que quede impecable.



Diseños de uñas con flores hawaianas hechas de gel moldeable. En caso de que quieras experimentar con las técnicas de "nail art" que están en tendencia para marzo 2026

Nude sofisticado con aplicaciones de brillo. Cuando se trata de diseños de uñas coffin sofisticados y minimalistas, los esmaltes nude no pueden faltar. Aplica una base lisa y suma piedritas metalizadas para un toque glamuroso.



Diseños de uñas coffin con estrellas. Para que tu manicure primaveral no caiga en lo aburrido con modelos florales, una alternativa que no falla son las estrellitas. En caso de que quieras que sea más vistoso, suma una punta francesa "chunky".