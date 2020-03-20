Christian Nodal confiesa cómo se prepara para ser coach

Christian Nodal es uno de los nuevos coaches de La Voz Azteca y, en exclusiva para Venga la Alegría, confesó cómo es que se está preparando para la nueva temporada del reallity.

Christian Nodal es cantante y compositor de música regional mexicana, quien con solo 21 años ha ganado fama en México y Estados Unidos.

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Mentalmente me estoy preparando, porque yo decía '¡La Voz!’, porque yo lo veía desde que estaba niño, yo siempre decía que quería ser parte del equipo de Alejandro Sanz, entonces esa emoción es la que se vive

Christian Jesús González Nodal, originario de Sonora, también ha participado en varios concursos de juegos infantiles donde obtuvo los primeros lugares. Así que reveló que La Voz requiere de cierta preparación para él.

Mentalmente me he estado, yo mismo, metiendo ideas para que funcione todo. Yo soy una persona que fluye mucho, por lo tanto quiero que mi equipo, a las personas que lleguen a estar en mi equipo, que lleguen a explotar su talento al máximo, que sea una estrella

En esta nueva edición de La Voz, Christian Nodal compartirá el escenario con Belinda, Ricardo Montaner y María José. ¿Será que quiere llevarse la victoria?

Yo voy por una experiencia y si es de ganador, yo creo que independientemente si ganas o pierdes, es ganar sí o sí, porque te llevas varias experiencias y pues no hace mucho estuve del otro lado, del lado del participante, del público. Y todos esos sentimientos los conozco. El hambre de salir adelante, las ganas, los sueños y entonces yo solo quiero que mi equipo se lleve una gran experiencia y yo también

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Christian Nodal mostrará su talento junto a nuestros queridos coaches, a partir del próximo lunes 30 de marzo en La Voz Azteca por Azteca Uno.