Mira la forma en que le pidieron matrimonio a Gloria Murillo, exparticipante de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Después de varios rumores en los que se vio envuelta Gloria Murillo, exparticipante de Exatlón México, ahora es la misma atleta la que sorprendió a sus miles de seguidores en las redes sociales, fue a través de su cuenta oficial de Instagram cuando exintegrante del equipo rojo informó por medio de una publicación que muy contraria nupcias con su amado.

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La increíble atleta compartió un par de fotografías del momento en que su novio, Iván Cepeda, se hincó frente a ella para proponerle matrimonio.

En las fotografías que compartió la atleta de los Tigres de la UANL muestra el momento en que su novio está indicado y en otra les muestra a sus fanáticos el anillo que utiliza en su mano izquierda, dejando en claro la unión que tiene con quien disfruta de unas románticas vacaciones en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Además, este gran momento fue inmortalizado en dichas fotografías que al parecer fueron al interior de un hotel donde se hospedan; muy cerca del mar y con la luz de la luna, Iván fue retratado en el instante que pidió a Gloria Murillo dar el siguiente paso en su relación.

¡Dije que sí!

De esta forma Gloria compartió la gran noticia con sus miles de seguidores y de forma inmediata la llenaron de corazones rojos y miles de mensajes, entre felicitaciones a la pareja y mucho cariño.

Sin duda Gloria se ha mostrado muy feliz por el siguiente paso que dará con su pareja, una ilusión de poder vestirse de blanco y llegar al altar.

Además, hay que recordar que Gloria Murillo e Iván Cepeda iniciaron su noviazgo el 3 de junio del año 2019, pues el año pasado, la atleta recordó el principio de su relación con una tierna imagen en la que agradeció el tiempo que pasa al lado.

Aún recuerdo como si fuera ayer el día en que te conocí, posteriormente el día en el que me di cuenta de que ya estaba enamorada de ti… Gracias por todo este tiempo... Te amo, gracias por este año

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Hasta el momento la atleta ni ha dado más detalles al respecto solo queda esperar para saber más sobre esta amorosa y magnífica unión.

