Exatlón: Te presentamos los increíbles datos curiosos de Ana González, novia de Misael ‘El Chino’ Rodríguez.

En Exatlón se formaron grandes historias de amor que se volvieron una inspiración para millones de televidentes mexicanos. Pato Araujo y Zudikey Rodríguez arrasaron por su hermosa relación llena de complicidad; mientras que Christian Anguiano y Casandra Ascencio se dieron a conocer por su ternura.

Sin embargo, el programa deportivo también formó el noviazgo de Misael 'El Chino' Rodríguez y Ana Laura González, quienes se metieron en el corazón de todo México debido a su sorprendente química.

Los atletas se conocieron durante la segunda temporada de Exatlón, pues ingresaron al equipo de Famosos llenos de energía y mucha buena vibra.

Durante su estancia en el reality show, los atletas demostraron una gran química y compañerismo, pues se apoyaron hasta en los momentos más complicados.

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Las cosas se tornaron muy románticas cuando ‘El Chino’ y Ana Laura salieron de la competencia, pues poco a poco se tomaron cariño y decidieron iniciar un noviazgo.

Y es que, los atletas dejaron ver que tienen una de las relaciones más sólidas y duraderas, pues publicaron hermosos momentos en las redes sociales en los últimos meses.

Los enamorados son amantes de realizar actividades deportivas, viajar por todo México y explorar nuevas aventuras juntos.

Y es que, Ana Laura conquistó el corazón de Misael con su belleza, múltiples habilidades deportivas y estos datos curiosos que seguramente no conocías.



Ana nació el 18 de junio de 1999 en Guadalajara, Jalisco, lugar que presume con orgullo en todas sus plataformas digitales.

La atleta tiene 21 años y su signo zodiacal es Géminis. Actualmente radica en Colima, donde continúa viviendo su historia de amor con Misael.

Su pasión es el surf profesional, pues hasta tiene una charla TEDx que presentó en junio del 2017 titulada ‘Surf Life’.

Esta hermosa tapatía es una inspiración para toda su familia, incluyendo para su hermana menor Ana Lyllia González, quien también desea convertirse en una reconocida surfista.

La familia de Laura ama el ámbito deportivo, pues tiene otro hermano llamado Antonio González que practica basketball.

Participó en la segunda temporada de Exatlón, donde quedó en noveno lugar. Fue en el el famoso show, donde se rodeó de grandes atletas como Aristeo Cázares, Evelyn Guijarro, Pato Araujo y Javier Márquez.

Ana Laura también se convirtió en el rostro de importantes revistas de moda y belleza, además realizó múltiples campañas para exclusivas marcas.

Cuenta con 698 mil seguidores en Instagram, donde comparte inéditos momentos de su día a día.

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