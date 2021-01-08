Así luce Melisa Ramos, exparticipante de Exatlón, que hoy brilla en Liga MX Femenil. (FOTOS)

Melisa Ramos se convirtió en una de las concursantes más destacadas durante la tercera edición de Exatlón. La guapa futbolista enamoró a millones de televidentes con su belleza, destreza y múltiples habilidades deportivas, mismas que la llevaron a ganar el séptimo lugar en el reality show.

Y es que, Meli, se enfrentó a grandes rivales como Mati Álvarez, Casandra Ascencio y Jazmín Hernández, quienes también arrasaron en cada uno de los demandantes circuitos.

Tras su participación en Exatlón, la guapa Melisa se convirtió en una estrella de las redes sociales, donde actualmente cuenta con 252 mil seguidores en Instagram.

Te puede interesar:Estos son los problemas que se han suscitado en el equipo Azul en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Por si fuera poco, la tapatía también continuó en el ámbito deportivo, pues se desenvolvió como una poderosa futbolista en la Liga Mx Femenil.

Y es que, el pasado 7 de enero, se jugó la primera jornada del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil con la victoria de 2 goles por 1 de Mazatlán FC sobre Querétaro. Cabe mencionar, que el primer gol lo marcó Melisa Ramos, dejando claro que nació para ser una destacada futbolista.

Y, aunque Meli tiene una gran pasión por el deporte, también tiene otras actividades que disfruta en compañía de sus familiares y amigos.

Los viajes a la playa son de sus actividades favoritas, pues constantemente presume su definida silueta enfundada con sensuales bikinis.

Ramos también se convirtió en una de las atletas más queridas por millones de fanáticos, quienes dejan hermosos comentarios al pie de sus fotografías.

“Que guapa”, “Eres una campeona”, “Me motivas” y “Eres una crack” son algunas frases por parte de los usuarios de las redes sociales.

No cabe duda que Melisa Ramos nació para ser una estrella dentro y fuera de Exatlón, pues continúa rompiéndola en grande en todos sus proyectos profesionales.

También te puede interesar:FOTOS: David Juárez ‘La Bestia’ e Ian Juárez, combinación explosiva en las playas de Exatlón.