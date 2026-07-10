Azteca UNO se renueva: estos son los NUEVOS horarios de programación a partir del 20 de julio

En Azteca UNO nos encanta consentirte y llevar la experiencia del entretenimiento a un nuevo nivel. Con el tan esperado estreno de la nueva temporada de Survivor México, nuestra programación habitual se renueva a partir del próximo 20 de julio, así que toma nota de los nuevos horarios y ajusta tu agenda para que no te pierdas ni un sólo minuto de tus programas favoritos.

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Conoce los nuevos horarios de Azteca UNO a partir del 20 de julio

Una de las máximas competencias físicas y mentales de la televisión regresa. Este 20 de julio llega a la pantalla de Azteca UNO el estreno de Survivor México: La Reliquia en Llamas. Para abrir paso a esta nueva aventura, nuestra programación habitual cambia. A continuación, los NUEVOS horarios de Azteca UNO de lunes a viernes:

Al Extremo: 3:00 p.m.

Deja que la emoción se apodere de tu pantalla con los videos más impactantes, insólitos y virales en Al Extremo. Vanessa Claudio, Alex Garza, Carlos Quirarte y Uriel Estrada están listos para llevar las mejores historias del mundo viral directo a la pantalla de tu hogar.

Acércate a Rocío: 4:30 p.m.

Uno de los programas más queridos de la pantalla chica. A través de este espacio, Rocío Sánchez Azuara ofrece diálogo, empatía y soluciones a los conflictos familiares y sociales del día a día. No te pierdas ni un sólo episodio, ahora, en punto de las 4:30 p.m.

Survivor México: La Reliquia en Llamas: 6:30 p.m.

La máxima competencia de supervivencia regresa a la pantalla chica en compañía de Carlos Guerrero, el Warrior. En este programa serás testigo de la estrategia, la fuerza física y la resistencia mental de cada participante… Así que no te despegues de tu asiento, en punto de las 6:30 p.m., y prepárate para las alianzas y una que otra traición.

MasterChef 24/7: 8:30 p.m.

La cocina más famosa de México se renueva con un formato 24/7 en el que puedes seguir el día a día de los cocineros. A lo largo de la semana, los concursantes se enfrentan a toda una serie de nuevos retos, así que no te pierdas los episodios semanales de MasterChef 24/7 en punto de las 8:30 p.m.