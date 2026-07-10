Las toallas deshiladas o desgastadas no necesariamente deben terminar en la basura, pues este tipo de textiles todavía pueden convertirse en piezas para distintos espacios del hogar. Una opción de ello es reutilizarlas para organizar cajones, ya que son un tesoro, como las botellas de vidrio que ayudan a decorar el jardín.

La reutilización o reciclaje de prendas o textiles, como es el caso, es una práctica que ayuda a reducir los residuos sólidos y el consumo de recursos naturales. Para ello, solo se requiere hacer algunos cortes sencillos y materiales básicos para que este tipo de tela se transforme en un accesorio funcional para mantener en orden cajones de ropa, cocina o baño, donde puedes aplicar estas 3 ideas modernas para decorar el espacio hoy mismo.

De toallas desgastadas a organizar cajones

1. Separadores enrollables: Para ello basta con cortar la tela en tiras del ancho del cajón, enrollarlas firmemente y sujetarlas con hilo, cordón o bandas elásticas. Después se colocan una junto a otra para formar compartimentos donde guardar calcetines, ropa interior, cinturones o accesorios.

Qué hacer con las toallas desgastadas, son un tesoro: cómo reutilizarlas para organizar cajones|IA

2. Bolsas organizadoras: Hay que doblar los extremos hacia el centro y unir con pegamento para tela. Estos recipientes flexibles permiten almacenar pañuelos, cargadores, cables, cosméticos o artículos de papelería dentro de los cajones.

3. Cilindros: Esta opción consiste en hacer cilindros para enrollar cinturones, corbatas o bufandas. Solo se necesita enrollar la toalla y fijarla con hilo resistente. Cada cilindro mantiene separados los accesorios, evita enredos y facilita encontrar cada objeto sin desordenar el resto del cajón.

4. Organizador para joyas: Corta una toalla en rectángulos del tamaño del cajón y dóblalos varias veces hasta formar pequeños cojines. Colócalos uno junto al otro para crear una superficie acolchada, donde pondrás diferentes joyas, como relojes, pulseras, collares o anillos.

5. Divisores de cocina: Recorta varias tiras gruesas de la toalla, dóblalas hasta formar barras acolchadas y acomódalas entre utensilios.