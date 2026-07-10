Las servilletas de tela que presentan desgaste, pequeñas manchas o ya están viejas debido al uso constante, todavía tienen utilidad dentro del hogar. Con estas piezas de textiles puedes crear un bonito camino de mesa y tener una buena decoración envidiable. En cambio, si lo que tienes son toallas de uso personal deshiladas o desgastadas, lo más recomendable es reutilizarlas para organizar cajones de las recámaras, sala o de la cocina.

Si varias piezas de servilletas de tela conservan su estructura, pueden unirse para elaborar un camino de mesa decorativo que aporte un toque artesanal a cualquier comedor y así ser la envidia de todos tus invitados, pues es un tesoro que pocos han descubierto, como lo son las botellas de vidrio que pueden convertirse en decoración para el jardín.

Paso a paso para convertir las servilletas en camino de mesa

El primer paso consiste en seleccionar piezas con dimensiones similares. La mayoría de las servilletas de comedor miden entre 40 y 50 centímetros por lado, lo que facilita combinarlas en una sola franja.

No tires las servilletas de tela viejas, son un tesoro: cómo reutilizarlas para crear un bonito camino de mesa|IA

Después, debes plancharlas para eliminar arrugas y recortar únicamente las zonas muy deterioradas, para después unir con costura a mano o pegamento especial de tela.

Una vez formada la pieza principal, puedes añadirle detalles decorativos como encaje, cinta de algodón o aplicaciones bordadas. También incorporar una tela de refuerzo en la parte posterior para aportar estabilidad y proteger la superficie de la mesa.

Otra alternativa es combinar servilletas lisas con estampadas para formar diseños tipo mosaico. Con esta opción puedes tener piezas de diferentes colores, pese a que no pertenezcan al juego original de servilletas.

Los beneficios de reutilizar las servilletas de tela

El reutilizar las servilletas de tela viejas contribuye a reducir los residuos sólidos y el consumo de recursos naturales. Un camino de mesa elaborado con textiles reciclados también puede lavarse y mantenerse durante años con los cuidados adecuados y así ahorrar dinero en lugar de estar comprando a cada rato.