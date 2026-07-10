Chef Édgar Núñez ACLARA su misteriosa ausencia en MasterChef 24/7: ¿se enojó con los cocineros?

Jazmín notó que el "Maestro de Fuego" Édgar Núñez no les dio clase en toda la semana , lo que le trajo un pensamiento inquietante: mientras se arreglaba, la cocinera le envió un mensajito al Chef que ya tuvo respuesta... ¿se hartó de darles clases o todavía no?

¿Qué dijo el Chef Édgar Nuñez de su extraña ausencia en las clases de MasterChef 24/7?

"¿Chef Édgar, ya se hartó de nosotros? Yo sé que sí, ¿pero al punto de no darnos clases? Lleva una semana que no viene, qué está pasando?", dijo Jaz ante una de las cámaras la mañana de este viernes al tiempo que aceptó que extraña mucho al maestro con todo y sus revisiones de uñas y cuchillos.

Afortunadamente, el misterio no tardó mucho en aclararse cuando el Chef Édgar Nuñez le demostró a su fandom que sí está al pendiente de todo lo que ocurre en MasterChef 24/7 ... ¡se hizo presente en la caja de comentarios del Instagram oficial del reality para aclarar si está molesto o no!

"Jajaja sí he ido, sólo que me tocó darle en privado a los otros. Ya lunes nos vemos", escribió el experto Chef, quien también puso un emoji de carita con corazones para demostrar que, a pesar de que a veces los regaña por no poner atención o por desaseados, sigue teniéndole aprecio a sus alumnos.

En efecto, el pasado miércoles 08 de julio el Chef Édgar impartió una masterclass sobre cómo organizar un menú de boda porque la Batalla por Equipos fue precisamente de esa temática ; sin embargo, se trató de una clase privada a la que no asistió Jazmín y por eso no tuvo la oportunidad de ver al Maestro.

Como ves, el "Maestro de Fuego" famoso por sus revisiones de manos está listo para aparecer la siguiente semana en clases generales que seguramente estarán súper interesantes... ¡el público adora sus enseñanzas y por eso hasta lo piden como Juez en los comentarios! ¿Algún día ocurrirá?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?