Qué hacer con las revistas viejas, son un tesoro: cómo reutilizarlas para decorar una mesa

Si estás haciendo limpieza profunda en casa y te encuentras con revistas viejas que acumulaste por si un día las necesitabas, pero ya no sabes qué hacer con ellas, no las tires. Y es que a pesar de que parecen solo basura con información desactualizada, este material reciclado es buenísimo para hacer manualidades y decorar los espacios a los que les falta un poco de personalidad, como las mesas.

4 ideas para reciclar las revistas viejas y transformarlas en adornos aesthetic

Centro de mesa original . Los centros de mesa son el objeto predilecto para decorar sutilmente las superficies, y no siempre se tiene que gastar mucho dinero para tener un diseño bonito, sino que estas decoraciones se puede crear desde cero usando solamente revistas viejas . Haz un círculo hondo con el papel, pon rollitos de papel y cubre con resistol blanco. Una vez que esté seco, pinta con tu color preferido y deja reposar antes de usar. 4 ideas para hacer adornos de casa con revistas viejas|Pinterest

Portavasos hechos de revistas viejas . Para evitar que el material de tu mesa se maltrate al poner bebidas, los portavasos son una excelente opción y además sirven como decoración si tienen diseños bonitos . Elige los recortes preferidos de tus revistas recicladas y pégalos sobre círculos medianos de cartón. Cubre con una capa de barniz transparente para que duren más. 4 ideas para hacer adornos de casa con revistas viejas|Pinterest

Charola decorativa . Si no te gustan las decoraciones demasiado llamativas y prefieres los estilos discretos para tu hogar, está la opción de restaurar charolas con revistas viejas para decorar la mesa . Busca un modelo de plástico o de madera que ya no uses, líjalo suavemente para quitar los bordes maltratados y luego cubre con pedazos de revistas antiguas. Puedes hacer un tipo collage para darle un toque aesthetic o rollitos de papel para que se vea original. 4 ideas para hacer adornos de casa con revistas viejas|Pinterest

Florero con papel trenzado de revistas viejas. En caso de que disfrutes poner floreros en las mesas de la entrada o hasta en el comedor, pero sientes que los modelos clásicos se ven muy aburridos, prueba con personalizar los recipientes con trenzados de revistas viejas que tengas arrumbadas en casa. Recorta tiras y únelas en un fruncido con pegamento. Déjalas secar y pégalas a la superficie, ya sea de forma horizontal o vertical, dependiendo de la vista que tengas en mente.

4 ideas para hacer adornos de casa con revistas viejas|Pinterest

Todas estas opciones para darle un buen uso a revistas viejas son perfectas para darle mucha personalidad a la decoración de los espacios. Además de que las manualidades con materiales reciclados ayudan a generar menos residuos y hasta hacen que gastes menos dinero.

