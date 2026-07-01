TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar de la mejor música KPOP

Este sábado 11 de julio en La Arena Ciudad de México presenciará un concierto histórico con ENHYPEN WORLD TOUR BLOOD SAGA IN LATIN AMERICA y Ricardo Salinas junto a TV Azteca quieren llevarte a vivir ese momento inolvidable.

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.