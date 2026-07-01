TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a disfrutar de la mejor música KPOP
Este 11 de Julio, la Arena Ciudad de México será el escenario perfecto para disfrutar grandes éxitos. ¡Y lo mejor de todo es que tenemos pases dobles para ti!
Este sábado 11 de julio en La Arena Ciudad de México presenciará un concierto histórico con ENHYPEN WORLD TOUR BLOOD SAGA IN LATIN AMERICA y Ricardo Salinas junto a TV Azteca quieren llevarte a vivir ese momento inolvidable.
Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.