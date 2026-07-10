Luto en la música: muere querido artista tras ser herido de bala

La industria de la música se encuentra de luto. Muere Jean Carlos Amaya, querido integrante de “Berrakeros de la Cumbia”. El joven de 17 años perdió la vida tras recibir un disparo mientras se encontraba con un amigo en un terreno baldío. Los hechos sucedieron en la colonia Los Valles, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

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¿De qué murió Jean Carlos Amaya, integrante de “Berrakeros de la Cumbia”?

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos sucedieron la noche del jueves, 9 de julio. Presuntamente, Jean Carlos se encontraba manipulando un arma junto a su amigo, cuando salió un disparo que le dio directo en el abdomen. El menor fue trasladado a un hospital aledaño por su acompañante y su padre, Carlos Iván Amaya, quien también forma parte de la reconocida agrupación musical.

No obstante, al ser atendido por el personal médico, el joven fue declarado sin vida. Tras la desgarradora noticia, se dice que Carlos agredió al personal de salud, motivo por el que fue detenido en las inmediaciones del hospital, al igual que el amigo de Jean, con quien el menor se encontraba al momento del disparo. El vehículo en el que el joven artista fue trasladado a urgencias también quedó asegurado por las autoridades, como parte de la evidencia del caso.

Actualmente, la Fiscalía de Justicia Estatal investiga los hechos para determinar de dónde salió el arma de fuego y cómo sucedieron los hechos.

Luto en la música: ¿Quién era Jean Carlos Amaya?

Con tan sólo 17 años, Jean Carlos contaba con un gran talento y pasión por la música. El menor formaba parte de los Berrakeros de la Cumbia, también conocidos como los Berrakeros de Carlitos Amaya.

Los Berrakeros de la Cumbia son un grupo de música colombiana, radicado en el estado de Nuevo León, famoso por interpretar cumbias tropicales. Entre sus más grandes éxitos destacan títulos como La Cumbia Sabrosa y Perdí Las Abarcas.

Una vez que se confirmó el lamentable deceso del integrante de los Berrakeros, las redes sociales de la agrupación se llenaron de mensajes de condolencias para la familia, amigos e integrantes del grupo.

Descanse en paz, Jean Carlos Amaya.