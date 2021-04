“Sargento Rap” y Gabo Cuevas, los dos supervivientes más polémicos de Survivor. En FOTOS te contamos lo que pasó.

Después de varios meses de espera, por fin regresó a nuestra televisión Survivor México, ¡la segunda temporada! Y es que nos quedamos picados después de la primera emisión en la que vimos sangre, sudor y lágrimas.

Esta vez, conocemos a muchos de los supervivientes, algunos son fitness, otros son cantantes, también hay conductores y reporteros. ¡Y desde el día uno de competencia, ya comenzaron las diferencias y discusiones! ¡Esta temporada se viene buena! Pero ¿quiénes fueron los participantes más polémicos? Te contamos todo lo que pasó, sigue leyendo y viendo todas las fotos.

Sargento Rap no fue a tomar café, fue a competir ¡y rudo!

En el primer capítulo de Survivor, se eligieron capitanes. Del lado del equipo de Jaguares, el capitán fue Daniel, ¡y eligió a “Sargento Rap” como aliado para la primera gran prueba! Mientras que en el equipo de Halcones, el capitán elegido fue Pablo Martí, que quiso que Paco lo acompañara en el primer duelo. El juego fue de fuerza, resistencia y contacto, ¡y los ánimos se calentaron un poco! A Paco no le gustó la forma en la que “Sargento Rap” compitió, se le hizo un poco brusco y no dudó en comentarlo... ¡Dijo que nadie le avisó que era lucha libre! A lo que Sargento burlándose le contestó que a eso venía, y lo cuestionó diciéndole, ¿o vienes a tomar café? ¡BOOOM! ¿Será que habrá conflicto fuerte más adelante?

Gabriel Cuevas no fue a hacer amigos y lo deja muy claro.

El reportero de espectáculos fue elegido como el más debil del equipo, ¡y eso no le gustó nada! Al estar todos reunidos, tampoco dudó en decirles cómo se sintió. “Puedo entender que piensen como que soy el más débil porque soy gay y me consideran suave... Así lo percibí, tú no me puedes decir que soy débil, cuando ni siquiera sabes cómo corro, cómo me arrastro, cómo nado, cómo me trepo; perdón, pero me trepo a una palmera más alto que tú".

Sus compañeros de equipo le trataron de explicar que es un juego y que apenas se estaban conociendo y poco a poco verán las habilidades de cada quien, ¡y que esta vez les sirvió para ver que en efecto, no es el más débil! Pero Gabo se lo tomó muy personal, ¡y dijo que no le importaba si a algunos no les gustaban sus comentarios, pues él jamás se iba a quedar callado y no fue a la competencia a hacer amigos! ¡Zaaaaz! Está siendo muy claro, ¿se echará a todos encima a partir de ahora?

Apenas fue el estreno del reality de supervivencia más demandante del mundo, ¡y empezó con todo! Se ve que estará fuerte, ¡no se lo pierdan por Azteca UNO!