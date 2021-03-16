FOTOS: Conoce algunos detalles exclusivos de los ocho participantes de la nueva temporada de Survivor México.

Survivor México nos mantuvo al filo del asiento con su primera temporada. Dieciséis desconocidos fueron repartidos en dos tribus y competían en juegos de esfuerzo físico para obtener jugosas recompensas.

El reality de supervivencia más emocionante estará de regreso, en esta ocasión los sobrevivientes son personajes de farándula, televisión, ex participantes de otros reality shows, locutores, presentadores, etc.

A continuación te presentamos los primeros ocho participantes de la nueva temporada de Survivor México.

1.- Daniela Torres, tiene 40 años, es actriz y pugilista.

Tiene un carácter fuerte que puede estallar en cualquier momento y más si tiene hambre. Viene a demostrar que puede conquistar Survivor México.

2.- Bella De La Vega, tiene 40 años, es actriz, bailarina y modelo.

Ella desea convertirse en naufraga de Survivor México ya que comentó que tiene la ventaja pues cuando era muy joven se fue a vivir a Puerto Vallarta sin nada que comer ni beber.

3.- Dennis Arana, tiene 22 años, es cantante, actor y conductor de televisión.

Sabe que ser “buena onda” lo puede llevar lejos, pero en la competencia no dudará en sacar la garra. Demostrará de qué está hecho al pertenecer a Survivor México.

4.- Julio Barraza, tiene 28 años y es hijo del cantante de música regional mexicana, Pancho Barraza.

Está consciente de que a Survivor México se llega “solo” para ganar “solo”.

5.- Pablo Martí, tiene 37 años, es emprendedor y surfista.

Sabe trabajar en equipo, pero también sabe que en Survivor México no existen los amigos.

6.- Carlos “Chicken”, tiene 38 años, es locutor, standupero, influencer, conferencista y conductor de televisión.

Él cree que su resistencia física no es la mejor, pero sabe que hay otro tipo de estrategias para sobrevivir. Su estrategia lo hará permanecer en Survivor México.

7.- Denisha, tiene 38 años de edad, es cantante y actriz.

Siente miedo cuando está expuesta a condiciones fuera de lo cotidiano pero es valiente y no le teme al ridículo.

8.- Cyntia González, tiene 37 años, es cocinera y practica crossfit.

Está dispuesta a comer de todo, buscar su alimento ya sea por aire, tierra o mar. Se enfrentará a las condiciones extremas de Survivor México.

