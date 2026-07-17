Chef Diego Niño explica qué es la cocina Tex-Mex y qué la hace especial para MasterChef 24/7

Este viernes, los cocineros de MasterChef 24/7 entraron a la Cocina Oculta para asistir a una clase súper interesante del Chef Diego Niño , quien dedicó la mañana a compartirles algunos secretos de la cocina Tex-Mex, así como su historia y unas recetas de sándwiches que, sin duda, nos dejaron con ganas de más... ¿pero qué es la gastronomía Tex-Mex y qué la hace especial?

¿Qué dijo el Chef Diego Niño de la historia y los secretos de la cocina Tex-Mex en MasterChef 24/7?

El Tex-Mex es todo un fenómeno cultural que no sólo se limita a la cocina, sino que alcanza a la moda y, sobre todo, la música: en cuanto a la gastronomía, el Chef Diego Niño explicó que esta modalidad es una fusión entre la comida mexicana y texana.

"Vamos a ver una cocina Tex-Mex, es mucha la influencia de la cocina americana con toques mexicanos. En esta cocina se utilizan mucho los ahumados, son ahumados que duran 12, 14, 16 horas, son ahumadores gigantes donde lo tradicional es poner costillas, briskets, piernas de cerdo para hacer pull pork…", explicó el "Maestro de Fuego".

La comida Tex-Mex, como bien pudo verse en los sándwiches que elaboraron los cocineros para poner en práctica las recetas del Maestro, se caracteriza por tener queso fundido tipo jack o cheddar, tortillas de harina, carne de res, frijoles y mucho condimento como los chiles y el comino.

Es precisamente el uso de ahumados y la condimentación lo que vuelve especial a la cocina Tex-Mex; entre los platillos más característicos de esta gastronomía se encuentran los nachos, burritos, fajitas, el brisket y el más popular de todos: el chili con carne.

A los cocineros les conviene poner atención a la preparación del pull pork que elaboraron en la clase del Chef Diego Niño debido a que es probable que en alguna de las competencias les toque hacer un platillo al estilo Tex-Mex para complacer a los Jueces del reality … ¿lo lograrán?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?