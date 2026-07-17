Si sientes que tus ojos lucen cansados aunque hayas descansado bien, es probable que el problema no sea la falta de sueño, sino la forma en la que aplicas el maquillaje. A partir de los 40 años, pequeños ajustes en los tonos, el delineado y las pestañas pueden hacer una gran diferencia.

La clave no está en usar más productos, sino en elegir aquellos que aporten luz, levanten visualmente el ojo y suavicen los rasgos. Con estas técnicas conseguirás un efecto fresco y rejuvenecedor sin recargar el maquillaje.

Cómo hacer un maquillaje de ojos para conseguir una mirada más luminosa y descansada después de los 40

Estos son los pasos que recomiendan los maquilladores para devolverle frescura a los ojos y lograr un acabado natural.



Ilumina el párpado con sombras satinadas. Las sombras completamente mate pueden hacer que la mirada luzca apagada, mientras que los brillos muy intensos suelen enfatizar las líneas de expresión. El equilibrio perfecto está en los acabados satinados.

De acuerdo con Glamour, lo ideal es aplicar un tono champagne, vainilla o beige luminoso en el lagrimal y en el centro del párpado móvil. Este punto de luz refleja la iluminación de forma natural y hace que los ojos parezcan más abiertos y despiertos.

El maquillaje de ojos que hace ver más descansada a cualquier mujer de 40 años|Canva Difumina siempre hacia arriba. La dirección del maquillaje cambia por completo el resultado. Para crear un efecto lifting, marca suavemente la cuenca con una sombra topo o marrón claro y difumina el color hacia la sien, nunca hacia abajo.

En lugar del delineador negro intenso, utiliza un lápiz o una sombra café oscuro pegada a la raíz de las pestañas superiores. Finaliza con una pequeña prolongación ascendente en el extremo exterior para elevar visualmente la mirada sin endurecer las facciones.

Cambia el negro por tonos marrones. El delineador negro sigue siendo un clásico, pero a partir de los 40 años los tonos marrones suelen resultar más favorecedores porque suavizan el contorno del ojo.

Evita marcar la línea de agua inferior con colores oscuros, ya que esto puede hacer que los ojos se vean más pequeños y acentuar el aspecto de cansancio. Haz que las pestañas sean las protagonistas. Las pestañas ayudan a abrir los ojos de forma inmediata. Antes de aplicar la máscara, utiliza un rizador para elevarlas desde la raíz.

Después aplica dos capas de máscara de pestañas, preferiblemente negra o marrón, concentrándote en las pestañas del centro y del extremo exterior. Péinalas hacia arriba y ligeramente hacia afuera para potenciar el efecto de ojos más grandes y descansados.

El maquillaje de ojos que hace ver más descansada a cualquier mujer de 40 años|Canva No olvides iluminar el lagrimal. Uno de los trucos más sencillos y efectivos consiste en colocar un pequeño toque de sombra champagne o vainilla en el lagrimal.

Este detalle aporta luminosidad al instante, de acuerdo con Vanidades, desvía la atención de las ojeras y consigue que toda la mirada se vea más fresca sin necesidad de añadir más maquillaje.

El maquillaje de ojos que hace ver más descansada a cualquier mujer de 40 años|Canva

Los errores que hacen que los ojos luzcan más cansados

Aunque el maquillaje puede rejuvenecer la mirada, algunos hábitos producen el efecto contrario y pueden hacer que los ojos luzcan más cansados:

