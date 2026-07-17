ÚLTIMA HORA: Muere el hijo de Aylin Mujica mientras ella está en reality show, según reporte; esto se sabe

Este viernes 17 de julio se ha reportado la muerte de Mauro, hijo de Aylín Mujica, a los 31 años. Inicialmente dio la noticia la periodista Mandy Fridmann y ha sido replicada en diversos medios y figuras como Javier Ceriani, pero se mantiene como reporte porque hasta el momento no se ha dado una confirmación oficial por parte de la actriz, algún representante o familia. A continuación te contamos lo que se sabe al respecto.

A través del medio de Mandy Fridmann, Las Top News, se aseguró que la actriz cubana se encuentra "destrozada" por la noticia. Aylín Mujica se encontraba participando en un reality show en Colombia cuando ocurrió la tragedia.

La periodista compartió que el joven de 31 años tenía neumonía, según allegados cuya identidad se mantiene anónima. "Todo indica que habría sufrido un infarto", dice el reporte.

Mauro, cuya ocupación es ser DJ, habría viajado a Barbados para un evento. Según las fuentes anónimas, Aylín le habría pedido que no viajara para cuidarse, pero el joven decidió trasladarse. Habría sido durante la noche que recibió la terrible noticia de la muerte.

La información más reciente indica que Aylín Mujica habría viajado ya a Barbados para seguir con el proceso de reconocimiento tras el fallecimiento de su hijo.

Quién es Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica cuya muerte se reportó

Mauro Menéndez es el hijo mayor de Aylín Mujica, fruto de su relación con el artista cubano Osamu Menéndez, de acuerdo con People. Lo tuvo a los 19 años de edad y ella misma ha contado que duró alrededor de 3 años casada.

Su área de ocupación es la música y es un famoso DJ con el nombre de Maahez; reúne más de 192 mil oyentes mensuales en Spotify y su cuenta de Instagram posee cerca de 38 mil seguidores. Es precisamente en su perfil donde han comenzado a aparecer mensajes de despedida, luto y condolencias.