Las plantas de interior son una de las opciones más utilizadas para decorar el interior del hogar, ya que aportan color y textura, así como para eliminar los malos olores. Es por ello que traemos para ti estas 3 especies que son fácil de cuidar, si es que apenas quieres iniciar en este mundo de la naturaleza. En cambio, estos 4 ejemplares son para poner en la entrada de la casa y atraer riqueza.

Muchas especies requieren de mantenimiento mínimo, ya que llegan a prosperar con luz indirecta y riegos de vez en cuando, como lo son estas 8 plantas que ayudan a dar un aspecto más lujoso a cualquier habitación. Es por ello que elegir ejemplares resistentes facilita su conservación y permite disfrutar de una decoración natural durante varios años sin grandes inversiones.

3 plantas de interior fácil de cuidar que ayudan a dar armonía a la casa: se ven hermosas|IA

Las 3 plantas de interior fáciles de cuidar

1. Sansevieria: La también llamada lengua de suegra destaca por su capacidad para tolerar periodos prolongados sin riego y por adaptarse tanto a espacios con buena iluminación como en zonas con luz moderada. Esta especie pertenece a un grupo de plantas originarias de África tropical caracterizadas por su resistencia y facilidad de cultivo.

2. Potus: Esta planta de largas ramas colgantes tiene un crecimiento constante, incluso en interiores con iluminación indirecta. La especie requiere riegos moderados y suele recuperarse con facilidad cuando recibe cuidados básicos. Es una buena opción para poner en repisas, libreros o macetas suspendidas, para darle al interior una apariencia más fresca y natural.

3. Lirio de la paz: Esta planta tiene hojas verdes brillantes y flores blancas durante buena parte del año, siempre y cuando esté en las condiciones adecuadas de humedad y luz indirecta. Es una de las especies más populares para interiores debido a su facilidad de cultivo y su atractivo visual. Un dato curioso es que formó parte de un estudio realizado por la NASA sobre ejemplares ornamentales utilizados en investigaciones relacionadas con calidad del aire en espacios cerrados.