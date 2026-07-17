Seca tu ropa en espacios cerrados con esta técnica japonesa

En la temporada de lluvias se complica el secado de la ropa y esto genera un problema a la hora de disponer de las prendas. No te preocupes porque hay una técnica japonesa que te ayudará con este problema.

Si tienes que lavar ropa pues no te preocupes porque te vamos a presentar el sistema llamado "arcoíris colgante", y si bien suena un poco poético es en realidad una descripción gráfica de cómo debe disponerse la ropa.

¿Cómo funciona esta técnica japonesa?

El primer paso es buscar un área de la vivienda que esté bien aireada y en lo posible que reciba al menos un poco de sol en el día. Allí vas a colocar un tendedero, una barra o una cuerda para poder disponer las prendas en forma de arcoíris.

Lo siguiente es colocar la ropa intentando que se dibuje una “U” invertida, por lo que las prendas más largas quedarán en los extremos y las más se deben ir distribuyendo de forma escalonada hacia el interior.

Así es que los expertos le manifestaron que cuando cuelgues la ropa debes dejar espacio suficiente para que el aire circule. En el caso de las toallas, cuelga un lado más largo que el otro para que circule mejor el aire.

Este es un método infalible.|Canva

Los especialistas dicen que la técnica permite ahorrar tiempo considerablemente. Ten en cuenta que secar una colada disponiendo la ropa en forma de V puede llevar cuatro horas y media, clocarla como una U invertida permite reducir ese tiempo a solo cuatro horas.

También debes tener en cuenta que si quieres un buen secado y evitar que tus prendas tomen olor a humedad debes evitar dejarlas más tiempo del estrictamente necesario dentro de la lavadora. Y eso pasa por retirar la ropa de forma "inmediata", sin esperas, una vez ha concluido el ciclo de lavado.