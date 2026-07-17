Manualidades de Star Wars: 3 ideas para fabricar tus propios droides y naves espaciales con chatarra tecnológica
Manualidades de Star Wars. Descubre las 3 ideas más creativas para crear tus propios droides y naves espaciales con chatarra tecnológica.
Crear está en la naturaleza del ser humano y es algo que, en muchos casos, parece estar siendo cercenado por el avance de la tecnología y el poder de las pantallas para atrapar y limitar la imaginación. Además, el ritmo de la vida en la actualidad nos deja poco tiempo para sentarnos a pensar qué podemos inventar.
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Lo señalado no apunta a la creación de sofisticadas máquinas o grandes empresas, sino al arte de hacer objetos decorativos o con determinadas funcionalidades. Es en este punto que podemos destacar a las manualidades como una práctica que fomenta la imaginación y le da el lugar que merece a nuestra creatividad.
Manualidades de Star Wars
Ya sea por la búsqueda de un entretenimiento o por el afán de crear y romper con la rutina, incursionar en las manualidades es sumamente positivo para nuestra economía y salud mental. Es por ello que en esta oportunidad proponemos manualidades relacionadas con el famoso universo de Star Wars utilizando chatarra tecnológica y con detalles de confección paso a paso:
Mini Droide Astromecánico
Materiales
- Cuerpo: Un condensador electrolítico grande (dessoldado de una placa vieja) o un cargador USB de pared en desuso.
- Patas: Resistencias dobladas, transistores de tres patillas o un par de interruptores viejos.
- Detalles (Ojo fotorreceptor): Un pequeño LED (rojo o azul) o la lente de una cámara de teléfono rota.
- Herramientas: Pistola de silicona caliente o pegamento epoxi.
Paso a paso
- Prepara el chasis: Si usas un condensador, límpialo bien. Su forma cilíndrica y su cabeza metálica son perfectas para imitar el domo de R2.
- Añade el soporte: Dobla dos resistencias gruesas o usa dos transistores de plástico negro para simular las patas laterales de tracción. Pégalas a los costados del cilindro.
- El ojo del droide: Pega el pequeño LED apagado o la lente de cámara en la parte superior redondeada (el domo) para hacer el ojo fotorreceptor.
- Cableado decorativo: Pega pequeños filamentos de cable de cobre alrededor del cuerpo para darle ese aspecto mecánico y usado tan característico de la saga.
@victor198721 COMO HACER UNA NAVE DE STAR WARS CON PAPEL #origami ♬ 3:03 PM - しゃろう
Caza estelar Ala-X de circuito impreso
Materiales
- Alas: Dos módulos de memoria RAM vieja (o trozos rectangulares cortados de una placa verde).
- Cuerpo (Fuselaje): Un conector de cable plano antiguo (IDE) o un bolígrafo de plástico viejo revestido con chips sueltos.
- Motores y cañones: Condensadores cilíndricos pequeños o conectores coaxiales de antena.
- Herramientas: Minisierra o alicates de corte (para moldear las placas) y pegamento fuerte.
Paso a paso
- El fuselaje: Utiliza el conector alargado de plástico como el cuerpo central de la nave.
- Las alas en "X": Corta los módulos de memoria RAM por la mitad. Pega dos mitades en la parte trasera del fuselaje apuntando hacia arriba, y las otras dos apuntando hacia abajo, formando la icónica silueta en X.
- Los cañones láser: Pega un condensador alargado o una resistencia en la punta de cada una de las cuatro alas.
- La cabina: Coloca un chip de microprocesador pequeño y plano o un trozo de plástico translúcido en la parte superior del cuerpo para simular la cabina de pilotaje.
De chatarra a Star Wars
Las manualidades precedentes son sin lugar a dudas ejemplos concretos de que cuando se quiere se puede, y es que con elementos que podrían terminar en un vertedero se pueden hacer grandes creaciones. Es por eso que a continuación, los amantes de Star Wars podrán convertir chatarra tecnológica en un Droide Sonda Imperial Colgante:
Materiales
- Cabeza (Domo): La semiesfera de un ratón de ordenador viejo (la parte superior donde descansan los dedos) o la carcasa de una webcam redonda.
- Cuerpo central: Un disipador de calor de aluminio (esos bloques con rejillas metálicas que refrigeran los procesadores).
- Brazos articulados: Cables coaxiales rígidos, cables de red trenzados o conectores de auriculares cortados.
- Herramientas: Silicona caliente y alicates.
Paso a paso
- Estructura principal: Pega la carcasa redondeada del ratón o de la webcam sobre el disipador de aluminio. El disipador le dará esa textura de "rejillas de ventilación" tan industrial.
- Los sensores ópticos: Pega varios terminales de cables (tipo conectores RCA o jacks de audio rotos) en el domo de la cabeza para simular las diferentes lentes de la sonda.
- Los tentáculos: Corta tramos de cable rígido de diferentes longitudes. Dóblalos en varios ángulos para que parezcan garras mecánicas articuladas y pégalos saliendo de la parte inferior del disipador de calor.