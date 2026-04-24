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TV Azteca te lleva a “El Mundo de Fede Vigevani” para celebrar el Día del Niño

¡Ya tienes plan para celebrar el Día del Niño este 30 de abril! Aquí todos los detalles de cómo puedes asistir al evento de “El Mundo de Fede Vigevani”.

dinamica el mundo de fede vigevani

Vive una noche llena de diversión con el show que ha causado revolución ¡El Mundo de Fede Vigevani! TV Azteca tiene pases para que celebres el Día del Niño este 30 de abril en la Arena CDMX a las 18:00 Hrs.

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.

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