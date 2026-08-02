La receta para preparar pasta con crema de huitlacoche con el toque MasterChef 24/7

En MasterChef 24/7, honrar los ingredientes de la gastronomía mexicana tradicional es uno de los caminos para conquistar el paladar de los jueces y por supuesto, el corazón de sus fans.

Entre las joyas culinarias de nuestra tierra, el huitlacoche —conocido como el "oro negro" del campo— se posiciona como una opción sofisticada para transformar una simple pasta en una propuesta de alta cocina.

Receta para preparar pasta con crema de huitlacoche

Esta receta combina la cremosidad del hongo con notas dulzonas y crujientes, logrando un equilibrio perfecto para vestir cualquier plato con la elegancia que exige la competencia.

Ingredientes principalesPara elaborar la salsa y su guarnición, necesitarás:

4 latas de huitlacoche

2 tazas de elote fresco desgranado

1 cebolla picada en juliana

2 dientes de ajo picados finamente

2 chiles serranos

3 cucharadas de mantequilla

3 cucharadas de caldo de pollo

1 cucharada de epazote fresco

Sal y pimienta al gusto

Para el montaje: 1 paquete de tortillas de maíz, 1 granada fresca y brotes de cilantro

Preparación paso a paso

Siguiendo las recomendaciones inspiradas en Casa de México, el secreto para una textura sedosa reside en la correcta cocción previa de los vegetales:

En una olla grande a fuego medio, derrite la mantequilla y acitrona la cebolla junto con el ajo, los chiles serranos y los granos de elote. Cocina de 8 a 10 minutos hasta que los ingredientes estén suaves y perfumados.

Incorpora el huitlacoche y las hojas de epazote a la preparación. Deja que los sabores se integren durante unos minutos en el fuego.

Traslada la mezcla a la licuadora y procesa hasta obtener una textura homogénea. Regresa la crema a la olla, añade el caldo de pollo y ajusta la sazón con sal y pimienta. Permite que dé un hervor suave durante 5 minutos para concentrar su cuerpo.

Corta las tortillas de maíz en julianas muy delgadas y fríelas en aceite caliente hasta que queden doradas y crocantes.

