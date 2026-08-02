Paso a paso: cómo tejer un corazón al crochet y decorar cualquier prenda
Si quieres darle otro estilo a tu ropa, en tan solo dos minutos, tendrás estos lindos elementos decorativos.
La técnica crochet es una de las manualidades más populares de todas, teniendo en cuenta que consiste en tejer cosas a mano utilizando tan solo una aguja y que podrás crear todo lo que quieras. No es necesario ser un experto en esta técnica, ya que es ideal para los principiantes que quieran iniciar. Por este motivo, es que te compartiremos cómo hacer unos mini corazones para que puedas decorar cualquier prenda y darle otro estilo más glamuroso.
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Para todas las personas amantes de las manualidades, en todo momento están incursionando en nuevas cosas para poder decorar su hogar o incluso sus prendas y en este caso, lo que no puede faltar es la técnica crochet. Consiste en tejer utilizando lana y solamente una aguja y que podrás lograr resultados realmente increíbles, no sólo para perfeccionarse, sino que para decorar ciertas prendas; realizar llaveros de este material o tejer abrigos para el invierno.
Entre los beneficios que debemos mencionar de la técnica crochet es que no es necesario ser un experto en manualidades para poder crear lindas cosas con el tejido crochet, por lo que en este caso, con pocos materiales, podrás crear unos lindos corazones que podrás añadir a tus prendas y así darle un estilo diferente. Podrás hacer varios corazones y en tan solo dos minutos.
Elementos para tejer los corazones de crochet
- Hilo de 100% algodón de 3 mm
- Aguja de ganchillo
- Aguja lanera
- Tijeras
Cómo tejer los corazones de crochet
- Realizar un anillo mágico para iniciar la base
- Subir con dos cadenetas y tejer tres puntos altos dobles dentro del anillo mágico
- Tejer tres puntos altos normales dentro del anillo para el lado del corazón
- Hacer una cadeneta, un punto alto doble y otra cadeneta para formar la punta inferior
- Repetir los pasos anteriores a la inversa, tejiendo tres puntos altos normales y tres puntos altos dobles
- Realizar dos cadenetas y fijar con un punto deslizado dentro del anillo y cerrar el anillo mágico tirando del hilo sobrante y rematar con la aguja lanera por la parte trasera