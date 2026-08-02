Guía para padres: cuánto debe pesar la mochila de un niño en el regreso a clases

Si bien todavía estamos atravesando las vacaciones de verano y los niños tienen su cabeza puesta en las últimas semanas de disfrute, hay padres que ya están pensando en el inicio del Ciclo Escolar; por lo que están diagramando los presupuestos para la compra de los útiles escolares. Muchos de los estudiantes irán con sus mochilas cargadas, y esto puede representar un gran problema para su postura, por lo que los especialistas compartieron una guía acerca de cuánto debe pesar la mochila en el regreso a clases.

Una de las grandes complicaciones a la que se exponen los más chicos durante el regreso a clase es con el peso en la mochila, y es que al estar tan cargada de cuadernos y libros, puede generar algunos inconvenientes en su salud, por lo que hay que asegurarse que no esté muy pesada; y porque puede generar dolores de espalda, malos hábitos de postura y tensión en los músculos; algo perjudicial para su edad.

El inicio del Ciclo Escolar en México está previsto para el próximo lunes 31 de agosto para todos los niveles educativos, y debido a esto, es que la mayoría de los padres ya están comenzando a realizar la compra de útiles, y uno de los más importantes es la mochila. Pero, es fundamental saber cuál tiene que ser el peso ideal para que no provoque dolores de espalda, como así también algunos tips.

Cuánto debe pesar una mochila del niño en el regreso a clases

De acuerdo a un especialista, el peso de una mochila para los niños no debe superar el 10% de su peso corporal, por lo que si el niño pesa 30 kilos, la mochila debe rondar aproximadamente los 3 kilos; y lo más fácil será pesarla con cuadernos, materiales y libros; para evitar dolores y problemas de espalda.

Guía para armar una buena mochila para el comienzo de las clases