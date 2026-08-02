5 especias que nunca deberían faltar en tu cocina, según MasterChef 24/7

Si estás aprendiendo a cocinar, o bien, quieres lograr platillos a la altura de MasterChef 24/7, debes saber que las especias son fundamentales para lograrlo. Aquí te decimos cuáles son aquellas que sí o sí debe tener en tu alacena.

De acuerdo con las recomendaciones del blog culinario Betty Crocker, seleccionar los condimentos adecuados no solo ahorra espacio en el especiero, sino que eleva la calidad técnica de cualquier preparación casera.

Especias que no pueden faltar en tu cocina

Existen infinitas alternativas para condimentar, pero estas cinco opciones resultan fundamentales para salir victorioso en cualquier reto gastronómico:

Sal: Aunque técnicamente no califica como especia, ningún cocinero puede prescindir de ella. Su papel no es simplemente aportar salinidad, sino resaltar el perfil natural de los demás insumos. Explorar variedades como la sal marina, en escamas o la sal kosher aporta matices únicos tanto en recetas saladas como en repostería.

Pimienta negra: Clasificada como una especia en toda regla, otorga un aroma complejo con notas cítricas, matices de pino y un toque de picor sutil que equilibra salsas, carnes y guisos.

Canela: Es la reina indiscutible de la repostería, pues su perfil aromático mezcla dulzura con matices terrosos, cítricos y ligeramente picantes. Resulta prácticamente imposible concebir desde unos clásicos rollos horneados hasta una tarta de manzana sin su presencia.

Copos de pimiento rojo: Para quienes buscan imprimir carácter y un picante limpio a sus platillos, esta opción es imbatible. Otorga viveza al instante a pastas, pizzas o salteados de vegetales.

Tomillo: Considerado uno de los recursos herbáceos más versátiles en la cocina, el tomillo seco destaca por sus notas florales, amaderadas y mentoladas, siendo el aliado perfecto para sazonar desde sopas hasta proteínas como pollo, cerdo o pescado.