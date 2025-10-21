inklusion logo Sitio accesible
Nota

TV Azteca te lleva a ver al concierto de ¡Beret!

¿Quieres ver a Beret? A continuación, te compartimos cómo podrás asistir a su concierto en La Arena CDMX.

beret en la arena cdmx
Crédito: Getty Images
TV Azteca te lleva a ver BERET, el próximo viernes 24 de octubre en la Arena Ciudad de México. ¡Prepárate para vivir una noche inolvidable de baile, música y mucha fiesta con las mejores canciones de la agrupación!

Lo único que tienes que hacer es registrar tus datos en el siguiente formulario. Si eres uno de los seleccionados, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los 10 pases dobles que tenemos para ti:

