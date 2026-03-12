9 diseños de uñas verde esmeralda que causarán envidia a tus amigas porque son preciosas

Las uñas verde esmeralda son una buena opción de manicura para llevar durante la primavera-verano 2026 y, al ser un color llamativo, causarán la envidia de tus amigas, ya que se te verán preciosas. Conoce los 8 diseños de azul turquesa que son perfectos para esta nueva estación del año.

De acuerdo con un artículo del portal Manicurist, el verde esmeralda es un color intenso y que en las uñas da un diseño sofisticado y perfecto. Puede llevarse en un nail art llamativo o en una manicura con tintes más veraniegos, en combinación con los colores que están considerados como los más icónicos de la temporada. Estos son los 7 modelos más minimalistas que te sacarán de apuros y, aparte, te verás bien.

Los diseños de uñas verde esmeralda

1. Marmoleadas: Un acabado muy llamativo y elegante, que para lograr que se vea espectacular, se recomienda acudir con un o una especialista.

2. Negras: La combinación del verde esmeralda con el negro da como resultado un diseño muy elegante, digno de llevar en ocasiones especiales.

3. French: Solo basta con agregar esmalte verde esmeralda en la punta de la uña y el cuerpo, manteniéndolas al natural.

4. Efecto ojo de gato: Un acabado muy llamativo y que en el verde esmeralda queda muy hermoso.

5. Cromadas: Este diseño de uñas tiene un acabado metálico y reflejante, que impacta a más de uno.

6. Combinadas: A tu diseño le puedes agregar diferentes tonos de verde, como por ejemplo el olivo, que es tendencia en esta primavera.

7. Con dorado: Realza el diseño de tus uñas agregándoles accesorios en color dorado; se verán elegantes.

8. 3D: Un acabado o diseño que le da elegancia a tus uñas puede ser un objeto 3D; como en el ejemplo, lo es una piedra preciosa.

9. Degradadas: Une 2 tonos de verde en un acabado en el que la transición suave de ambos colores es el protagonista.