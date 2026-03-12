3 cortes de pelo para hombres que quieren adueñarse de la primavera 2026

La primavera está cada vez más cerca de llegar, lo cual sugiere distintos cambios en la vestimenta y el estilo tanto de ellos como de ellas por igual. Ahora bien, los expertos en el mundo de la moda han dado a conocer hasta 4 cortes de pelo para hombres que sí o sí debes tener en cuenta de cara a esta estación del año.

Se trata de 3 cortes de pelo que en el pasado estuvieron de moda pero que, sin embargo, regresan con fuerza para que los hombres puedan destacar de gran forma durante la primavera del 2026. Son diseños que no solo son sencillos, sino que te llenarán de un estilo por demás espectacular que debes aprovechar de principio a fin.

¿Qué cortes de pelo harán que los hombres destaquen en la primavera 2026?

Corte para atrás: Se trata de uno de los cortes de pelo más interesantes y populares que hay para hombres, pues su interés radica en la forma en cómo se estiliza el cabello a través de una importante cantidad de gel que, a su vez, asegure que todos los cabellos se encuentren alineados y en su lugar correspondiente.

Te puede interesar: ¿Qué significa que una persona sea impuntual?

Corte relamido : Este corte de pelo no solo es de “buen gusto”, sino que también es clásico y va perfecto para la primavera del 2026. En este, debes tener un corte medio largo de cabello en la parte superior, esto con el objetivo de lograr las siluetas que se observan en la zona de la frente de tu cabeza.

: Este no solo es de “buen gusto”, sino que también es clásico y va perfecto para la primavera del 2026. En este, debes tener un corte medio largo de cabello en la parte superior, esto con el objetivo de lograr las siluetas que se observan en la zona de la frente de tu cabeza. Corte Ivy League: Si lo que quieres es brillar por un aspecto mucho más fresco en esta primavera, entonces tienes que contar con un pelo peinado hacia un lado en la parte superior de tu cabeza. Esto le dará mayor textura a tu peinado, mismo que destacará en cualquier fiesta o reunión que tengas.

¿Por qué estos cortes de pelo para hombre destacan entre los demás?

Cada uno de estos cortes de pelo están inspirados en looks que, de cierta forma, retan a la estética varonil a través de un toque de estilo que hará que brillen en eventos sociales o familiares. Por tal motivo, estos se enfocan principalmente en un cabello corto que tiene como característica principal buscar la frescura de la primavera.