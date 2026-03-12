Esto pasa si te cortas el flequillo tras una ruptura

Cuando uno pasa por una ruptura pues puede tomar diferentes decisiones para que sobrellevar el duelo. Uno de los cambios más importantes que se realizan es en el cabello.

Los especialistas se han pronunciado con relación a querer hacer un flequillo en un momento de vulnerabilidad. Es importante que tengas en cuenta los consejos para no arrepentirte después.

¿Te debes hacer un flequillo tras una ruptura?

Los peluqueros pueden tomar la decisión de consultarte exactamente si estás de acuerdo con realizar un flequillo ya que lleva un mantenimiento que debes hacerlo diariamente. Entre los elementos necesarios está el secador y una crema de peinar.

Cuando hay una ruptura pues la necesidad de un cambio de look es lo primero que surge. Aquellas que tienen el pelo corto, incluso largo, ven el flequillo como una de las salidas más acertadas.

Es importante tener en cuenta que el flequillo no es un cambio pequeño sino radical. Esto altera radicalmente tu look incluso más que si pasas del pelo corto al largo. Sin embargo muchas lo ven como algo transformador.

Ante esto es que se debe pensar meticulosamente y no tomas decisiones impulsivamente. Hay estilistas que deciden no hacerlo porque no consideran que la persona esté en condiciones de tomar esa decisión.

La perspectiva y el enfoque también tienen mucho que ver a la hora de hacer un flequillo. Esto es porque no es lo mismo hacer una buena elección con un profesional a que te lo hagas sola en casa.

En el caso de que ya hayas decidido hacer el flequillo, pero no te gusta pues puedes solucionarlo. Deberás agarrarlo con un prendedor, una tiara o un pañuelo. Lo que queda es esperar que crezca.

Básicamente lo que tienes que hacer es no dejarte llevar por el momento y pensar muy bien si estás dispuesta a un cambio radical que necesita mantenimiento.